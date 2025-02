Saját magát verte meg a Milan Torinóban; kínkeservesen harcolta ki a győzelmet az Inter

Torino–Milan 2–1

Mike Maignan óriási hibájával kezdődött a mérkőzés, egy hosszú indítás után a Milan kapusa fel akart szabadítani, de saját játékosába, Malick Thiaw-ba rúgta a labdát, amely a saját kapujába pattant. Több lehetősége is volt a szünetig a vendégcsapatnak az egyenlítésre, a félidő közepén Santiago Giménez lövését védte Vanja Milinkovics-Szavics, majd később is a szerb kapus mentette meg a góltól csapatát. Ugyanis tizenegyeshez jutottak a piros-feketék, Tijjani Reijnders labdáját azonban kifogta Milinkovics-Szavics. Később a Torino is betalálhatott volna, ekkor viszont Maignan volt a helyén.

A fordulás után nagy erőket mozgósított a Milan. Először Youssouf Fofana, aztán Joao Félix próbálkozását hárította Milinkovics-Szavics, majd Reijnders lövését lábbal védte a kapus. Ezt követően Giménez lövése suhant el a kapufa mellett, míg Joao Félix el is találta a (jobb) kapufát. Sorjáztak a vendéghelyzetek, és nem is úszta meg kapott gól nélkül a hazai együttes, Reijnders ezúttal pontosan célzott, 11 méterről a bal felsőbe lőtt.

Sokáig azonban nem örülhetett a Milan, két perccel a gól után Antonio Sanabria végzett el gyorsan egy szabadrúgást, a vendégek nem figyeltek, Gvidas Gineitis pedig kilőtte a bal alsót. Még maradt negyedóra, hogy ismét egyenlítsen a lombardiai csapat, de túl sok lehetősége már nem volt, egyedül Sztrahinja Pavlovics csúsztatása volt veszélyes, de a labda kapufa mellé szállt. Nincs jó hete a Milannak, a Bajnokok Ligája-búcsú után a bajnokságban vereséget szenvedett.

Internazionale–Genoa 1–0

Hazai pályán jól szokott menni az Internek a játék – minden sorozatot figyelembe véve az idényben egyszer, szeptember 22-én kapott ki otthon, a városi rivális Milantól 2–1-re –, de ebből az első félidőben semmi sem látszott, pedig a 12. helyezett Genoa nem a legveszedelmesebb ellenfél, még Olaszországban sem. Az első játékrész kaput eltaláló lövés nélkül telt el, ráadásul a félidő végén a hazaiaktól Joaquín Correa megsérült, a szünetben le is kellett cserélni.

A fordulás után sem kapcsolt nagyobb sebességre az Internazionale, sőt, még a vendégek veszélyeztettek, de Francesco Acerbi mentett Fabio Miretti elől. A 65. percben először találták el a kaput a milánói fekete-kékek, előbb Mehdi Taremi próbálkozott, ezt Mattia Bani fejelte ki, majd Benjamin Pavard ollózott, ekkor pedig Nicola Leali védett. Egyre jobban nyomott a vendéglátó, és Nicoló Barella majdnem hatalmas gólt lőtt, a bombája a bal felső saroknál találta el a kaput a léc és a kapufa találkozásánál.

A folytatásban a genovaiak jártak közel a gólhoz, Caleb Ekuban fejesét védte bravúrral Josep Martínez, majd a kapus névrokona villant, amivel előnybe került az Inter. Lautaro Martínez fejelt Hakan Calhanoglu szöglete után, a labda pedig Patrizio Masinin megpattanva került be a kapuba. A Genoa megpróbált egyenlíteni a hajrában, ám a második kapott gólhoz közelebb állt, amikor Taremi közeli lövését védte Leali, illetve Lautaro Martínez hagyott még ki két helyzetet. Nehezen nyert az Inter, és sikerével az élre ugrott, nyomást helyezve a vasárnap pályára lévő Napolira.

OLASZ SERIE A

26. FORDULÓ

Torino–Milan 2–1 (Thiaw 5. – öngól, Gineitis 76., ill. Reijnders 74.)

Internazionale–Genoa 1–0 (La. Martínez 78.)

Parma–Bologna 2–0 (Bonny 37. – 11-esből, Sohm 79.)

Venezia–Lazio 0–0

Vasárnap

12.30: Como–Napoli (Tv: Match4)

15.00: Verona–Fiorentina (Tv: Match4)

18.00: Empoli–Atalanta (Tv: Match4)

20.45: Cagliari–Juventus

Hétfő

20.45: Roma–Monza (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Lecce–Udinese 0–1 (Lucca 32. – 11-esből)