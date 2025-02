Érdekes körülmények között szerzett tizenegyesgóllal nyert az Udinese a Lecce ellen

Bár a Lecce három meccse veretlen volt, ám így is inkább az Udinese volt a mérkőzés esélyese. A vendégeké is volt az első nagy helyzet, a 6. percben Lorenzo Lucca lövését védte lábbal Wladimiro Falcone, majd a kipattanónál Hassane Kamara próbálkozását blokkolta Federico Baschirotto. Húsz perc múlva a hazaiaknak is volt egy lehetősége, Santiago Pierotti két lövésében is beleléptek a védők, néhány perccel később pedig az udinei együttes tizenegyeshez jutott, miután Gaby Jean fellökte Sandi Lovricot. A büntető igen érdekes közjátékot hozott magával, ugyanis a játékosok összevesztek azon, ki végezze el, hárman próbálták meggyőzni Luccát – főleg Jesper Karlström nehezményezte dolgot –, hogy ne ő lője a tizenegyest. Ezt azonban nem sikerült megakadályozni, Lucca állt a labda mögé, és felvarrta a jobb felső sarokba. Aligha a 24 éves csatár volt kijelölve rúgónak, mert az eset után Kosta Runjaic vezetőedző lecserélte a gólszerzőt.

A fordulás után is a fekete-fehér mezesek voltak a veszélyesebbek, Iker Bravo lövését kellett kitolnia Falconénak. A Lecce a kontrákban bízott, ám ezek nem vezettek eredményre, és „kénytelen” volt átvenni a mérkőzés irányítását – ez a 65. perc környékén történt meg, amihez az udineiek is hozzájárultak, átadták a területet. A hazaiak nem tudtak mit kezdeni a labdával és a vendégek mély védekezésével, a rengeteg pontatlanság miatt gól és pont nélkül maradtak. Az Udinese – akárcsak ősszel – ismét 1–0-ra verte meg a Leccét.

OLASZ SERIE A

26. FORDULÓ

Lecce–Udinese 0–1 (Lucca 32. – 11-esből)

