Üzenet a palackban: áll a bál az AS Románál

Kezdjük Francesco Tottival, aki korábban bejelentette, hogy játszani fog az EA7 World Legends Padel Touron, több olasz legendával meg is jelent a sorozat nyitányán. Egy interjúban elárulta, hogy nyáron több Serie A-s csapat is megkereste, hogy húzzon újra futballcipőt, és ezeket az ajánlatokat bizony nem utasította el kapásból.

„Bevallom, ezek a Serie A-s ajánlatok kicsit elgondolkodtattak, és egy kicsit, egy kicsit meg is őrültem ezek hallatán. Nehéz lenne ismét futballozni, de az életben soha nem szabad azt mondani, hogy soha. Vannak olyan játékosok, akik a pályafutásuk befejezése után sok évvel visszatértek. Két csapat is szóba jöhet most, és nem, nem viccelek, tényleg komolyan gondolom ezt. De két hónap edzésre van szükségem a visszatérés előtt. A fejem már tudja a választ a felkérésekre, az dönt majd, hogyan reagál a testem.”

Nyilván nagy meglepetés lenne, ha játékosként térne vissza az AS Romához, de más szerepkörben is számolhatnak vele. Totti 2017-ben vonult vissza, majd két éven át az AS Roma klubmenedzsereként dolgozott.

A La Repubblica szerint az egyik kérője a Como.

A csapat edzője, a De Rossit szeptember 18-án váltó Ivan Juric alatt finoman fogalmazva is inog a szék, a Corriere dello Sport értesülései szerint a csapat korábbi edzője, Daniele De Rossi találkozott New Yorkban a csapat tulajdonosával, Dan Friedkinnel, de mint kijelentették a felek, egyáltalán nem arról volt szó, hogy De Rossi váltaná fel Juricot, aki ellen többször is tüntettek a drukkerek (a szurkolók a játékosokat sem kímélték).

Ivan Juric tehát a csapat vezetőedzője, és mint a Corriere kiderítette, ebbéli minőségében tűzött össze eléggé hevesen a védelem alapemberével, a keret második legértékesebb játékosával, Gianluca Mancinival, akit alaposan leszidott a Fiorentina elleni mérkőzés félidejében Moise Kean második gólja és a védő egyéb hibái miatt.

Ivan Juric egy palackot is hozzávágott a játékoshoz, mert az szerinte nem jól reagált a kritikákra, ám a palack nem találta el Mancinit – de majdnem a Mancini mellett álló csapatkapitányon, Lorenzo Pellegrinin csattant.

Ezt követően Mancini nekiment Juricnak, bár a klub cáfolja, hogy fizikai tettlegességre is sor került volna a mester és tanítványa között. Mancini a második félidőre már nem ment ki...

Pellegrini ez ügyben megőrizte a hidegvérét, sem a mester kritikái, sem a palackja nem őt célozták, ellenben csúnyán összeveszett a sportigazgatóval, Florent Ghisolfival, aki a csapatot kritizálta, Pellegrini pedig kiállt a társai mellett.

Ghisolfi olasz szakírók szerint azt szeretné, ha Juricot a 73 esztendős Claudio Ranieri váltaná a kispadon, és a római krízis miatt a sportigazgató nem utazott el az Aranylabda-gálára.