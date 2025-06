A World Boxing is kiáll a biológiai nők mellett – Hámori Luca is fellélegezhet

A World Boxing kötelező nemi tesztelést vezet be annak érdekében, hogy meghatározza azon férfi és női sportolók jogosultságát, akik részt kívánnak venni a szervezet versenyein. A kötelező tesztelés bevezetése a „nem, életkor és testsúly” nevet viselő új irányelv részét képezi, amelynek célja minden résztvevő biztonságának szavatolása, valamint egyenlő versenyfeltételek biztosítása férfiak és nők számára. Amikor Boris van der Vorst, a World Boxing elnöke még márciusban a NOB 144. ülésszakán az NS kérdésére válaszolva úgy nyilatkozott, hogy szakértői testület bevonásával fogják felállítani a kategóriák kritériumait, alapos munkát ígért. Láthatóan a testület az alaposság mellett a gyorsaságot is fontosnak tartotta, és mostani határozatával a World Boxing már az Algériai Ökölvívó-szövetséget is értesítette arról, hogy olimpiai bajnokuk, Imané Helif nem indulhat a női kategóriában az e heti eindhoveni Box Cup eseményein, sőt semmilyen más World Boxing-eseményen, amíg nem veti alá magát a kötelező nemi tesztelésnek.

„Ez a döntés a sportolók – köztük Imané Helif – testi és lelki jóllétének védelmét szolgálja, különös tekintettel a versenyző potenciális részvétele kapcsán megfogalmazott reakciókra az eindhoveni verseny kapcsán” – fogalmaz 2025. május 30-án kelt hivatalos levelében a WB.

„A World Boxing Alapszabályának megfelelően a versenyszabályok módosítását általában a Kongresszus hagyja jóvá. Ugyanakkor rendkívüli vagy sürgős esetekben a Végrehajtó Bizottság jogosult azonnali módosításokat eszközölni, ha valamely szabály már nem működőképes, vagy a körülmények fejlődése ezt indokolttá teszi” – fogalmaz a levél, amelynek tartalmát a WB hivatalos oldala is közzétette.

Fontos tudni azt is, hogy a World Boxing irányelve szerint: „…amennyiben a sportoló nemi státuszát a nemzeti szövetsége vagy a World Boxing vitatja, a sportoló mindaddig nem jogosult versenyzésre, amíg a kérdés rendezésre nem kerül...” – írja a szervezet, amely azt is hozzáteszi, hogy a WB mostani határozata egyetlen versenyző, így Imané Helif esetében „sem jelent semmiképpen előzetes ítéletet a teszteredményekkel kapcsolatban, amelyek a »nem, életkor és testsúly« irányelv részeként kerülnek bevezetésre”.

Kovács István, a Magyar Ökölvívó-szakszövetség elnöke ennél jóval élesebben fogalmaz. „Most értünk el ennek a történetnek a végére és itt van egy óriási lehetőség Imané Helif kezében, hogy bebizonyítsa az egész világnak, hogy ő a kromoszómái alapján is jogosult a hölgyek ellen szorítóba lépni. Nekem az a meglátásom, hogy Imané Helif vérig fog sértődni és nem fogja vállalni ezt az újbóli tesztet, mert akkor lelepleződne. Most nem kivételeznének vele, neki is ugyanabba a sorba kellene beállnia, mint Szaka Istvánnak, Kovács Richárdnak vagy éppen Hámori Lucának. Minden bokszolónknak meg kell csinálnia legalább egyszer a pályafutása során ezt a valid és minden résztvevő számára elfogadható PCR-tesztet, amely fájdalommentes és pár másodpercig tartó, a Covid-tesztekhez hasonlatosan elvégzendő, nyálalapú teszt” – emlékeztet az olimpiai bajnok elnök.

„Ezzel végre pont kerülhet annak a hosszú mondatnak a végére, hogy az anno az IBA által végeztetett két teszt, amelyet egykor a saját szememmel láttam és a mai napig őrzök, vajon helytálló volt-e. Az egyiket anno egy isztambuli labor készítette az én kérésemre, a másikat egy Új-Delhiben működő labor végezte, de mindkettőt az ITA, vagyis a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség és a WADA hagyta jóvá, vagyis én nem vádaskodtam, hanem egykor tényszerűen közöltem, hogy Imané Helifnek XY-kromoszóma típusa van, vagyis a nők között nem jogosult indulni” – foglalta össze a MÖSZ elnöke az egykori vita kiindulópontját.

A szervezet jogszabályalkotói fontosnak tartották hangsúlyozni, hogy „a World Boxing elkötelezett minden sportoló méltóságának tiszteletben tartása mellett, legfőbb célja pedig a biztonság és a versenyegyenlőség biztosítása. Ennek érdekében szigorúan fenntartja és betartatja a nemi alapon elkülönített versenykategóriákat, és kizárólag férfi és női sportolók számára biztosít részvételi lehetőséget” – s ezzel folytatja azt az utat, amelyen a World Athletics (Nemzetközi Atlétikai Szövetség) az idei év elején elindult. A Lord Sebastian Coe által vezetett sportág elsőként vezette vissza a kromoszómaalapú nemi vizsgálatokat az olimpiai sportágak körében évtizedek óta először, előírva, hogy minden női sportolónak pályafutása során legalább egyszer kötelezően részt kell vennie ilyen jellegű vizsgálaton.

A World Athletics és a World Boxing hasonló nemi ellenőrzési irányelvek melletti elköteleződése egy szélesebb szabályozói trend részét képezi, amelynek célja a korábban alkalmazott, de mára elavult protokollok felülvizsgálata a közelmúlt vitás eseteinek fényében, valamint a női sportágakban tapasztalható tartósan fennálló szabályozási bizonytalanságok tisztázása.

A World Boxing „nem, életkor és testsúly” új szabályzata 2025. július 1-jén lép hatályba.