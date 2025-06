Hány védővel játsszon a magyar válogatott?

A kerethirdető sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány elmondta, a Svédország és Azerbajdzsán elleni felkészülési mérkőzésssel kapcsolatban az egyik legfontosabb feladat az lesz, hogy a csapat könnyedén tudjon a három belső védős rendszerről váltani a négyvédősre, akár meccs közben is. A szakvezető szerint ezt úgy kell elérni, hogy közben nem cserél be senkit a kispadról.

Nem lenne meglepő, ha a svédek elleni pénteki találkozón még az elmúlt években jól bevált három belső védős rendszerben kezd a válogatott. Az nem kérdés, a válogatottól visszavonuló Gulácsi Péter helyét immár egyértelműen Dibusz Dénes veheti át a kapuban, kérdés, három belső védős felállás esetén hogyan állna össze a hátsó alakzat. A rutinos Fiola Attila és Botka Endre (alighanem a megújulás jegyében) ezúttal nem tagja a keretnek, meglehet, a két biztos pontnak számító Willi Orbán és Dárdai Márton mellé Balogh Botond kerül az együttesbe. A háromvédős rendszer egyik sarkalatos pontja, hogy a Liverpoolba tartó Kerkez Milos, valamint a Puskás Akadémiát NB I-es ezüstéremig repítő Nagy Zsolt aligha lehet egyszerre a pályán. A Premier League-ben edződő Kerkez nyilvánvalóan előnyt élvez Marco Rossinál, a bal oldalon ő, a jobb szélen pedig az utóbbi időben jó formát mutató Bolla Bendegúz kezdhetne. Az előretolt csatár személye megkérdőjelezhetetlen, habár Varga Barnabás finoman fogalmazva sincs élete formájában, Robbie Keane vezetőedző a Ferencvárosban a Győr elleni 2–1-re megnyert, bajnoki aranyérmet hozó találkozón is a kispadra nevezte, a hajrában állt be csupán. Ahogyan Rossi is elmondta, a befejező csatár posztján nincs merítési lehetősége. Szabó Levente és Németh András most még nem tudja helyettesíteni Varga Barnabást, az NB I-ben pedig nem tűnt fel olyan futballista, aki ontotta a gólokat.

A négyvédős hadrend egyik legnagyobb előnye az lehetne, hogy Kerkez Milos és Nagy Zsolt egyszerre is a pályán lehetne. Semmi kétség, képességei és idei formája alapján mind a két futballistának a kezdőcsapatban a helye, hacsak nem azonos poszton futballoznának, és nem éppen ugyanolyan stílusú labdarúgók lennének. Mind a kettő tökéletesen tudja középre kanyarítani bal lábbal a labdát, támadásban rendkívül aktívak, és védekezésben is oda tudják tenni magukat. Hogy mi járhat a kapitány fejében, nehéz megfejteni, de nem zárható ki, hogy a négyvédős rendszert ezért (is) szeretné kipróbálni. Aztán hogy a Svédország és Azerbajdzsán elleni mérkőzésen lesz-e olyan futballista, akit a megszokottól eltérő poszton kipróbál, egyelőre kérdés. Sallai Roland kezdhetne éppen csatárként is, csakhogy klubjában, a Galatasarayban támadóként alig játszott, az idény második felében gyakorlatilag végig jobb oldali védő volt.

És Marco Rossi aligha szerepelteti őt a védelemben.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE SVÉDORSZÁG ÉS AZERBAJDZSÁN ELLEN

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Paksi FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Real Valladolid – Spanyolország), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók: Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Columbus Crew – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A SVÉD VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Robin Olsen (Aston Villa)

Védők: Samuel Dahl (Benfica), Hjalmar Ekdal (Groningen), Gabriel Gudmundsson (Lille), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Bologna), Victor Lindelöf (Manchester United), Axel Norén (Mjällby)

Középpályások: Ken Sema (Pafosz), Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Yasin Ayari (Brighton & Hove), Alexander Bernhardsson (Holsten Kiel), Hugo Bolin (Malmö), Anthony Elanga (Nottingham Forest)

Támadók: Jesper Karlström (Udinese), Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt), Jordan Larsson (FC Köbenhavn), Benjamin Nygren (Nordsjaelland), Anton Saletros (AIK), Besfort Zeneli (Elfsborg)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Június 6. (péntek), 19.30: Magyarország–Svédország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Június 10. (kedd), 18.00: Azerbajdzsán–Magyarország, Baki (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

Szeptember 6., 20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., 20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., 18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., 20.45: Portugália–Magyarország

November 13., 18.00: Örményország–Magyarország

November 16., 15.00: Magyarország–Írország