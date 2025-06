Újabb zalaegerszegi távozó – Szankovicstól elköszönt a klub

„Öt év után távozik csapatunktól Bojan Szankovics” – jelentette be csütörtökön a honlapján a ZTE FC.

A korábban Újpesten is szerepelt, 2020-ban Kazahsztánból szerződtetett, 31 éves Szankovics klubrekorderként távozik Zalaegerszegről, ugyanis ő a ZTE történetének legtöbb NB I-es meccsén szerepelt légiósa, 145 első osztályú bajnokin játszott a ZTE-ben. A most befejeződött idényben is alapembernek számított a középpályás, 30 mérkőzésen lépett pályára, de lejár a szerződése, és nem hosszabbít vele a klub.