A World Boxing kötelező nemi vizsgálatot vezet be

A kötelező tesz része a World Boxing (WB) új politikájának, amely a „Sex, Age and Weight – Nem, Életkor és Testsúly” nevet kapta. A kezdeményezés előtérbe helyezi az ökölvívók biztonságát, és megfelelő környezetet biztosít a versenyeken résztvevő férfiaknak és nőknek.

A World Boxing külön levelet írt az algériai szövetségnek Imané Helif miatt, akinek a szereplése óriási visszhangot váltott ki a párizsi olimpián. A nőként született, de a férfiakra jellemző XY-kromoszómákkal is rendelkező Helif a tavalyi olimpián megnyerte a nők 66 kilogrammos súlycsoportját, legyőzve Hámori Lucát is. A korábbi Nemzetközi Ökölvívó-szövetség (IBA) ugyan a 2023-as világbajnokságról kizárta Helifet a férfias jellege miatt, az IBA-val nem szimpatizáló NOB engedélyezte, hogy Párizsban kötelek közé lépjen, és meg is nyerte súlycsoportja aranyérmét.

A WB kijelentette, hogy Helif már a június 5-én kezdődő eindhoveni versenyen sem vehet részt, hacsak nem veti alá magát a nemi vizsgálatnak, illetve hasonló feltétellel indulhat csak minden, további World Boxing-eseményen is. A teszt minden 18 év feletti ökölvívónak kötelező.

A WB közleménye megemlíti azt is, hogy a nemzeti szövetségek felelnek majd a tesztelésért, és a nevezésekkor a megfelelő tanúsítványokkal bizonyítaniuk kell a sportolóik nemét.