„Ő Európa elsőszámú játékvezetője” – a korábbi FIFA-bíró is dicsérte Kovács Istvánt

Meglehetősen egyoldalú lett a Paris Saint-Germain–Internazionale Bajnokok Ligája-döntő. A franciák 5–0-ra nyertek, és történetük során először emelhették magasba a legrangosabb klubsorozat serlegét.

A mérkőzést a nagykárolyi születésű Kovács István vezette, akinek stábjában helyet kapott a zilahi Tunyogi Ferenc is. Kovács a tavalyi, számára kevésbé jól sikerült Európa-bajnokság után cserélte le segítőit. A már 49 éves Vasile Marinescu és a 47 éves Mihai Ovidiu Artene helyett a sokkal fiatalabb Mihai Maricával és Tunyogival alkotta a játékvezetői hármast a 2024–2025-ös idényben.

Kovács teljesítménye egyértelműen pozitívan értékelhető, igaz, a játékvezetőnek nem is volt nehéz dolga. Még az fcinternews.it szerint is jó választás volt a döntőre, mert egy pillanatig sem csúszott ki a kezéből a mérkőzés, kritikaként csak annyit hoztak fel ellene, hogy míg az olaszoknak könnyebben mutatta fel a sárgát, addig a párizsiak védőjével, Pachóval szemben túl elnéző volt.

A románok korábbi FIFA-játékvezetője, Marius Avram is dicsérte Kovácsot a Digi Sporton.

„Kezdettől fogva nagyon magabiztos voltam, tudtam, hogy végig koncentrálni fog. Ez így is történt, nagyon jól jött le számára a mérkőzés, kifogástalan teljesítményt nyújtott, a játékosok is főleg a futballra koncentráltak.”

Avram hozzátette, hogy Kovács a háttérbe húzódott, és csak akkor lépett elő, amikor erre szükség volt.

„Nem próbált kitűnni. Az is remek döntés volt, hogy egyetlen percet sem hosszabbított. A ráadás csak az Inter gyötrelmeinek meghosszabbítása lett volna. Lehet, hogy egyeztetett a negyedik játékvezetővel, talán az edzőkkel is, hogy volna-e kifogásuk ellene, ha 90 percnél véget érne a meccs. Ez pályafutása legnagyobb pillanata, most kétségtelenül ő Európa elsőszámú játékvezetője. Ő az egyetlen, aki mindhárom mostani kupasorozat döntőjét vezethette. Nem lennék meglepve, ha a vb-döntőt is megkapná.”

Avram felidézte, hogy Kovács az előző vb-n csak negyedik játékvezetői feladatokat látott el, és remélte, hogy a FIFA ezúttal komolyabban foglalkoztatja majd.

„A mai teljesítménye után megszilárdította a pozícióját, lehetetlen, hogy ne számoljanak vele a vb-n.”

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–INTERNAZIONALE (olasz) 5–0 (2–0)

München, Allianz Aréna, 64 327 néző. Vezette: Kovács István (romániai)

PSG: G. Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Lucas Hernandez, 78.) – Joao Neves (Zaire-Emery, 84.), Vitinha, Fabián Ruiz (Mayulu, 84.) – D. Doué (Barcola, 67.), O. Dembélé, Kvarachelia (G. Ramos, 84.). Vezetőedző: Luis Enrique

INTER: Sommer – Pavard (Bisseck, 54.; Darmian, 62.), Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu (Asllani, 70.), Mhitarjan (Carlos Augusto, 62.), Dimarco (Zalewski, 54.) – Lautaro Martínez, M. Thuram. Vezetőedző: Simone Inzaghi

Gólszerző: Hakimi (12.), D. Doué (20., 63.), Kvarachelia (73.), Mayulu (87.)

