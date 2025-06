A Provident is a MÖSZ partnerei között

A kiszámítható pénzügyi biztonság a sportban is nélkülözhetetlen, ezért is lépett stratégiai partnerségre a 100 éves Magyar Ökölvívók Szövetsége a Provident Pénzügyi Zrt.-vel. Az együttműködési megállapodást Kovács István MÖSZ-elnök és Boczán Viktor, a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója írta alá. A szerződés értelmében a Provident mezszponzorként is a magyar ökölvívó-válogatott mellé áll – az új mezeket, a Provident logójával díszített pólókat és tréningruhákat, négy válogatott, Hámori Luca, Mezei Petra, Szaka István és Krekó István mutatta be.

A megállapodás értelmében a Provident a következő évben 30 millió forinttal támogatja a Magyar Ökölvívók Szövetségét, a stratégiai partnerség ugyanakkor túlmutat a szponzori együttműködésen: arra a társadalmi felelősségvállalási elkötelezettségre épül, amelyben helyet kap a pénzügyi edukáció, fenntarthatóság, a hátrányok leküzdéséhez nyújtott segítség – ennek keretében a fiatalok számára megkapaszkodási lehetőséget, sikerélményt és közösséget nyújtó sport támogatása is. „Büszkék vagyunk a magyar ökölvívás múltjára és jelenére, és elkötelezetten dolgozunk a sportág jövőjének hosszú távú megalapozásán. Az idén százéves szövetségünk partnereinek köszönhetően tud méltó lenni a tradícióihoz és felkészülni a jövő kihívásaira. Köszönjük, hogy a Provident Pénzügyi Zrt. támogatja törekvéseinket. Együttműködésünk a hosszú távú bizalomra épül azzal a céllal, hogy lépésről lépésre javítsuk az ökölvívásért és a közösségünkért dolgozók munkakörülményeit ” – fogalmazott Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke. „Az állóképesség és a jó kondíció a sportban ugyanolyan fontos, mint a pénzügyekben. A sportsikerekhez nemcsak kitartásra és magas szintű szakmai munkára van szükség, hanem biztos anyagi háttérre is. Hiszünk abban, hogy a sport, amellett, hogy összekovácsolja a nemzetet a sikerek által, egyben kitörési lehetőség is számos nehéz helyzetben élő fiatal számára. A Provident partnersége olyan alapokat teremt, amelyek reményeink szerint a sportág eredményességében is visszaköszönnek majd, és minél több fiatal éli meg a sikereket” – tette hozzá Boczán Viktor, a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója.