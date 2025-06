Kazincbarcika: három edzőjelölttel egyeztetnek, Kuttor Attila is köztük van – NS-infó

Az NB I-be története során először feljutó Kazincbarcika a múlt héten jelentette be, hogy Erős Gábor vezetőedző nem hosszabbítja meg a lejáró szerződését, és távozik a klubtól. Ezután kezdte meg az új szakember keresését a barcikai klub vezetése.

A Nemzeti Sport értesülése szerint több jelölttel is felvette a kapcsolatot a vezetőség, három szakemberrel is voltak egyeztetések és még a héten be is jelenthetik az új szakvezetőt.

Úgy tudjuk, az egyik jelölt a posztra az 55 éves Kuttor Attila, aki legutóbb az akkor még NB I-es Mezőkövesdet irányította 2022 szeptembere és 2024 februárja között. Azóta nem volt csapata, bár több klubnál is szóba került a neve, korábban a Vasasnál is dolgozott az NB I-ben.

Információnkkal kapcsolatban kerestük a barcikai klubot, de nem kívánták kommentálni az értesülést.