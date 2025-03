„Szakértők bevonásával állítjuk fel a női bokszkategória kritériumait” – Boris van der Vorst World Boxing-elnök az NS-nek

„A mai nap az ünneplésé, engedjék meg, hogy miközben kemény kérdésekre is válaszolok, hadd ünnepelhessük meg azt a munkát, amit három évvel ezelőtt elkezdtünk, amikor a World Boxing szervezését elindítottuk” – kezdte ezzel a nyitó gondolattal a válaszait a sportág elnöke. „Nagy utat jártunk be és hatalmas elismerésnek érezzük, hogy egyhangú szavazással biztosíthattuk a helyünket a Los Angeles-i nyári olimpián, hiszen ez volt az első számú célunk egyelőre, de a munkát nem hagyjuk abba” – folytatta a jelenleg hivatalosan félmillió bokszolót, továbbá öt kontinensről 88 országot – köztük a Magyar Ökölvívó-szakszövetséget is – a soraiban tudó szervezet első embere.

Amikor a Nemzeti Sport kérdése arra utalt, hogy milyen tempóban és hány további országot és szövetséget szeretne a szervezeten belül tudni, akkor így válaszolt: „Amilyen sokat és amilyen gyorsat lehet. Közelebbről, az a tervünk, hogy az év végére átlépjük a százas számot, ami a tagszövetségek számát illeti” – mondta a holland elnök. A Nemzeti Sport arra is kíváncsi volt, hogy vajon számítanak-e a mostani döntés után támadásra, vagy bármilyen ellenlépésre az orosz Umar Kremljov vezette és NOB által már több mint egy éve el nem ismert IBA részéről, erre így reagált: „Nem tudok és nem is akarok mások fejével gondolkozni, mi a saját feladatunkkal foglalkozunk jelenleg” – tette egyértelmű az építkezés irányát Boris van der Vorst.

Amikor arra tereltük a kérdést, hogy milyen elképzelései vannak a World Boxingnak a női kategória védelme érdekében a párizsi olimpia anomáliáinak fényében, akkor az elnök határozottan megerősítette, hogy szakértői csoportot vontak be annak érdekében, hogy a lehető legalaposabb feltételek mentén állítsák fel a nemek és a súlycsoportok kategóriáit. Amikor arra kérdezett rá a Nemzeti Sport, hogy a biológia lesz-e majd az alapja ennek a tudományos megközelítésnek, akkor így válaszolt: „mindent megteszünk, hogy felkészült szakértők alkossák azt a testületet, akiknek a véleményére alapozva határozzuk meg a kategóriákat és amint megvan ez az elemző munka, többet tudok mondani” – erősítette meg Boris van der Vorst a sokak által megfogalmazott aggodalmakra a World Boxing megnyugtatónak tűnő válaszát.

Kovács István, a MÖSZ november óta hivatalában lévő elnöke nem is titkolta boldogságát a hír hallatán. Azok után, hogy februárban a magyar szövetség éppen 75. országként csatlakozott a World Boxinghoz (ez a NOB-elismertség mennyiségi kritériuma), már sejthető volt, hogy hamarosan pozitív döntés születik a sportág programban maradásáról.

„A 2016 óta tartó bizonytalanság és a félelem, amely árnyékként vetült sportágunkra, egy pillanat alatt szertefoszlott – reagált a jó hírre Kokó. – Most már a harmadik olimpiai ciklusunkat éltük, attól félve, hogy a sportág nem lesz ott a játékokon, de talán most már végérvényesen kimondhatjuk: ennek az időszaknak vége! Ez a döntés egyértelműen bizonyítja, hogy az olimpiai család elkötelezett az ökölvívás iránt. Számunkra, a World Boxing és a European Boxing tagjai számára ez egyben egy felelősségteljes pillanat is: soha többé nem szabad visszaélnünk azzal a kivételes lehetőséggel, hogy sportágunknak minden körülmények között helye van az olimpián. Mostantól a célunk nem csupán az, hogy őrizzük ezt a hagyományt, hanem hogy méltó módon képviseljük és tovább építsük az ökölvívás örökségét a világ legnagyobb sporteseményén!”