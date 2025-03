A NOB döntött: marad az ökölvívás az olimpia programjában

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó testülete hétfői ülésén javasolta, hogy az ökölvívás szerepeljen a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok programjában – ezt csütörtökön délelőtt a szervezet görögországi, Costa Navarinóban tartott közgyűlésén egyhangú szavazással megerősítették.

„Köszönöm az arra vonatkozó jóváhagyásukat, hogy visszakaphassuk az ökölvívást. Remek bokszoló tornának nézhetünk elébe” – fogalmazott elégedetten a voksolást követően Thomas Bach, a NOB elnöke, akinek csütörtökön délután választják meg az utódját.

A NOB-nak huzamos ideje ellenséges a viszonya a 2020 decembere óta az orosz Umar Kremljov által vezetett Nemzetközi Ökölvívó-szövetséggel (IBA), amelyet – mielőtt 2023 júniusában kizárta volna az olimpiai mozgalomból – megfosztott az olimpiai bokszversenyek szervezésétől, saját hatáskörben bonyolította le a tokiói és a tavalyi párizsi ötkarikás játékok boksztornáját, egyúttal kilátásba helyezve, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpia programjában már nem is fog helyet kapni a sportág. Az előzetes műsorban nem is szerepelt, és a sorsa kérdéses is maradt, miután 2023 őszén nem kapta meg a végrehajtó testület és a közgyűlés támogatását.

Fordulatot hozott a World Boxing (WB) megalakulása. Az új szervezethez már csatlakozott a feltételként megszabott 75 tagszövetség, köztük a magyar. A NOB február végén előzetesen és ideiglenesen elismerte az új világszövetséget, a jelenleg zajló kongresszuson pedig véglegesítette ezt a döntést. Ezzel megoldódott az ökölvívás helyzete a soron következő olimpiát illetően.

Kovács István, a MÖSZ november óta hivatalában lévő elnöke nem is titkolta boldogságát a hír hallatán. Azok után, hogy februárban a magyar szövetség éppen 75. országként csatlakozott a World Boxinghoz (ez a NOB-elismertség mennyiségi kritériuma), már sejthető volt, hogy hamarosan pozitív döntés születik a sportág programban maradásáról.

„A 2016 óta tartó bizonytalanság és a félelem, amely árnyékként vetült sportágunkra, egy pillanat alatt szertefoszlott – reagált a jó hírre Kokó. – Most már a harmadik olimpiai ciklusunkat éltük, attól félve hogy a sportág nem lesz ott a játékokon, de talán most már végérvényesen kimondhatjuk: ennek az időszaknak vége! Ez a döntés egyértelműen bizonyítja, hogy az olimpiai család elkötelezett az ökölvívás iránt. Számunkra, a World Boxing és a.European Boxing tagjai számára ez egyben egy felelősségteljes pillanat is: soha többé nem szabad visszaélnünk azzal a kivételes lehetőséggel, hogy sportágunknak minden körülmények között helye van az olimpián. Mostantól a célunk nem csupán az, hogy őrizzük ezt a hagyományt, hanem hogy méltó módon képviseljük és tovább építsük az ökölvívás örökségét a világ legnagyobb sporteseményén!”

Az ökölvívás gazdag olimpiai történelemmel bír. Már az ókori olimpiai játékokon is űzték ezt a sportot, és 1904 óta része a modern játékok programjának.