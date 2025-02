Irány a World Boxing – és Los Angeles?

A TÉT NEM VOLT KICSI: a NOB-hoz rohamléptekkel közeledő World Boxing világszervezethez való csatlakozással a következő olimpiai ciklusra is a nemzetközi főáramban maradhat a magyar ökölvívás. Ennek megfelelően a szombati rendkívüli közgyűlés helyszínén az online csatlakozókkal együtt meg is volt a határozatképes többség, és a legfontosabb napirendi pontban tökéletes volt a küldöttek egyetértése is – a MÖSZ ellenszavazat és tartózkodás nélkül váltott világszövetséget ezen a történelmi napon.

Amint azt Kovács István elnök is elmondta, a magyar a 75. nemzeti szövetség a WB-tagok sorában, márpedig Lausanne-ban bennfentes körök azt suttogják, hogy a NOB az öt kontinensen való jelenlét mellett (már rég megvan) ehhez a számhoz köti a World Boxing elismerését. Márpedig ha ismét lesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elfogadott világszövetség (a hagyományos AIBA-ból lett orosz vezetésű IBA 2023 nyara óta nem ilyen), a 2028-as Los Angeles-i programban is újra elfoglalhatja a helyét a sportág. A WB-nek egyre bővül a versenyrendszere, szeptemberben megrendezi az első saját világbajnokságát Liverpoolban, már a márciiusi debreceni Bocskai István-emlékverseny is a kontinentális alszövetség, a European Boxing feltételrendszeréhez igazodik, és korosztályos Európa-bajnokság megrendezését is tervezi Magyarország.

A közelmúltban idehaza is akadozott a munka a MÖSZ-ben, Kovács és elnöksége novemberi megválasztása óta 91 nap telt el, az átadás-átvétel-átvilágítás rögös útjának mostanra nagyjából a végére ért az új kurzus, az pedig a megnövekedett lobbierő mellett Hámori Luca és Kovács Richárd párizsi ötödik helyeinek, a 21. század legjobb magyar olimpiai szereplésének is köszönhető, hogy a szövetség 2025-ben majdnem megduplázott költségvetésből dolgozhat. Kovács István érdeklődésünkre azt is elmondta, hogy heteken belül lesz új szövetségi kapitánya is a magyar ökölvívásnak, majdnem húsz hazai és külföldi pályázat érkezett be a MÖSZ-be, egyebek mellett Kubából, Kazahsztánból, Azerbajdzsánból, Olaszországból és Írországból is – a listát szakmai testület szűkíti, a jövő héttől elkezdődnek az állásinterjúk, és hamarosan ki is nevezik a sportág első számú magyarországi szakmai vezetőjét.