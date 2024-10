Kovács István lehet az új bokszelnök

A rendszerváltás óta a magyar ökölvívás mindössze hatodik elnöke lesz az, akit majd a november 9-i tisztújító közgyűlésen megválasztanak. Az elődök között volt bíró (Sermer György), edző (húsz éven át Csötönyi Sándor), világbajnok (Erdei Zsolt), civil (az ügyvéd Bajkai István) és bunyósból lett közgazdász (Kurtucz Csaba) is, az elmúlt esztendőben pedig egy triumvirátus (a politikából érkező Berkó Lajos, a volt bíró, Juhász Roland és a pénzügyekért felelős Rácz Attila) irányította ügyvivőként a sokkal szebb napokat is megélt sportágat. Amely a párizsi olimpián Kovács Richárd és Hámori Luca remek ötödik helyével mutatott korrekt életjeleket.

Néhány hete még Dunát lehetett rekeszteni az infomális elnökjelöltekből, akik október 12-re, azaz az elmúlt hét szombatjára készültek, ám a MÖSZ hivatalos közlése szerint a tisztújító közgyűlést „informatikai okokból” november 9-re tették át. Néhány nap alatt sokat fordult a világ. Bolla Szilárd (Magyarország korábbi sanghaji főkonzulja, amúgy dolgozott a férfi ökölvívó-válogatott menedzsereként is) a Facebookon jelentette be, hogy Kovács Istvánt támogatja, és az amatőrként és profiként is mindent megnyerő 54 éves bokszlegenda azzal a lendülettel nemhogy élre ugrott a kandidánsok versenyében, de ma már az információink szerint eredendően a kormányzat támogatását élvező Varga Lajos (az állami rendezvényeket is biztosító Valton-Sec Zrt. társtulajdonosa és vezérigazgatója) is besorolt mellé, pontosabban mögé. Kokó megválasztása esetén biztosan magas pozíciót kap az új elnökségben. Atlanta bajnokán kívül kívül a volt elnök, Kurtucz Csaba (ellene távozása után nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indult eljárás) is megméretné magát, és másokat is rebesgetnek, de Varga támogatásával és háttérbe lépésével alighanem minden kérdőjel kiegyenesedett. A dolgok természetéből fakadóan most már csodával érne fel, ha november 9. után nem Kovács Istvánnak hívnák a Magyar Ökölvívó-szakszövetség elnökét

Ha úgy tetszik, a vélhetően az állami finanszírozásban is jelentős előrelépést jelentő párizsi szereplés után a magyar ökölvívás vezetésében is helyre áll a világ rendje.