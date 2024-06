Így fogadta Puskás Ferenc Madridban a háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlót

Papp László 1963. december 6-án lépett kötelek közé a madridi Palacio de los Deportesben, hogy megvédje középsúlyú Európa-bajnoki címét a spanyol Luis Folledo ellen, akit profi ökölvívónk a 8. menetben ki is ütött. Most a spanyol RTVE televíziócsatorna közölt egy felvételt közösségi oldalán a magyar bokszoló pályaudvarra érkezéséről, ahol népes fogadóbizottság várta, melynek tagja volt Puskás Ferenc is.

Puskás Ferenc és Kubala László egyébként pénzért felbérelt statisztákat, hogy szurkoljanak a magyar bokszolónak.

„Nem értelek, Öcsi – jegyezte meg Papp. – Te azért panaszkodsz, hogy alig hallasz magyar szót Spanyolországban. Aztán engem ma este több száz magyar biztatott itt.”

„Tévedsz Görbe (ez volt Papp Laci egyik beceneve) – magyarázta Puskás. – Rajtunk kívül egyetlen magyar sincs itt. Kubalával fogadtuk fel ezeket az embereket. Munkanélküliek Kasztíliából. Megvettük nekik a zsugát, és órabért fizettünk, hogy buzdítsanak téged. Meg is szolgálták a fizetségüket…”