Franz Beckenbauerről nevezik el a német Szuperkupát ― hivatalos

A névváltoztatáshoz kapcsolódva módosítják a Szuperkupa dizájnját és a logót is, ezzel is tisztelegve a legendás német játékos emléke előtt.

Heidi Beckenbauer, a Császár özvegye a német szövetség hivatalos honlapjának így kommentálta a bejelentést: „Franz boldog lenne, hogy a Bundesliga bajnokának és a Német Kupa győztesének az egymás elleni összecsapása az ő nevéhez fűződik, már csak azért is, mert mindkét sorozatot is többször megnyerte pályafutása során. Szeretnék személyesen is köszönetet mondani Bernd Neuendorfnak és Hans-Joachim Watzkének az eredményes párbeszédért, és azért, hogy kifejezték elismerésüket Franz iránt.”

„Számomra és a DFB számára is fontos, hogy tiszteletben tartsuk Franz Beckenbauer eredményeit és életművét ― jelentette ki Bernd Neuendorf, a német szövetség első embere. ― A futball iránt tett szolgálatai semmihez sem hasonlíthatók. A Szuperkupa átnevezésével így látható kapcsolatot teremtünk Franz Beckenbauer és a labdarúgás egésze között. Szeretnék köszönetet mondani a Beckenbauer családnak és a Német Labdarúgó Ligának, hogy lehetővé tették az átnevezést.”

Hans-Joachim Watzke, a Német Labdarúgó Liga végrehajtó bizottságának elnöke csatlakozott Neuendorfhoz, és mondandójában úgy fogalmazott: Beckenbauer a Bundesliga gyermeke volt. Majd ugyancsak köszönetet mondott a kollégáinak és a családnak, hogy támogatták a kezdeményezést. A Franz Beckenbauer Szuperkupát egyébként a tervek szerint augusztus 16-án rendezik majd meg.