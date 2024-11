Ismét bejelentkeztek Németországból Wirtzért – sajtóhír

Florian Wirtz a 2024–2025-ös idényben is remekel, klubjában 17 tétmérkőzésen hét gól és két gólpassz áll a neve mellett. A spanyol sajtó szerint 2025 nyarán a Real Madrid megpróbálja majd magához csábítani a Transfermarkt alapján 130 millió euróra becsült támadó középpályást, akit a Leverkusen inkább külföldön szeretne értékesíteni annak érdekében, hogy ne a Bundesligán belüli riválisát erősítse. Wirtznek – akinek 2027 nyarán jár le a szerződése a Bayernél – csábító lehet a királyi gárda ajánlata, főleg, ha Xabi Alonso ott folytatja majd az edzősködést a 2025–2026-os szezontól.

A Bild szerint a Bayern München már az érintett 13 éves kora óta tartja a kapcsolatot Wirtz családjával, és a bajorok most jelezték: nyitottak lennének az érkezésére. A német rekordbajnok korábban is próbálkozott, a Leverkusen-játékos családja azonban azt akarta, hogy Wirtz Kölnben fejezze be az iskolát, ezért 2020-ban nem történt meg a klubváltás, majd a 2022-es keresztszalag-szakadása után is keresték vele a kapcsolatot, de akkor Uli Hoeneß nem vállalta a kockázatot.

Wirtznek Jamal Musiala esetleges szerződéshosszabbítása is fontos lehet, a két fiatal ugyanis jó kapcsolatot ápol egymással. Hírek szerint a Bayern év végén tartandó éves közgyűlésén fog kiderülni, hogy a klub megengedheti-e magának a támadó szerződtetését.