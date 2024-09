Szívszorító: utolsó interjúját adta a halálos beteg korábbi Bundesliga-kapus

A jelenleg 52 éves Georg Koch korábban többek között a Bielefeldben, a Duisburgban, a Kaiserslauternben és a Düsseldorfban is védett Németországban, de külföldön megfordult a PSV Eindhovennél, a Dinamo Zagrebnél és a Rapid Wiennél is. Pályafutása során 213-szor lépett pályára a német élvonalban, és 165 másodosztályú találkozó is fűződik a nevéhez. Bár soha nem volt válogatott, a kilencvenes évek végén, és a kétezres évek elején volt időszak, amikor a német bajnokság legjobb kapusai között tartották számon.

Koch tavaly jelentette be, hogy hasnyálmirigyrákkal küzd, s most ismét beszélt a betegségéről. A Sport1-nek adott drámai hangvételű interjújában úgy fogalmazott, hogy betegsége gyógyíthatatlan, és már megbékélt a halál gondolatával: „Gyógyíthatatlan beteg vagyok, meg fogok halni. Isten azonban még nem döntötte el, hogy mikor vesz magához” – mondta.

„Vannak nehéz napjaim, de akadnak olyanok is, amikor úgy érzem, hogy hegyeket is képes lennék megmozgatni. Soha nem tudhatom, hogy mit hoz majd a holnap, de most adom az utolsó interjúmat. Hozzátenném azonban, hogy sokan vannak még rajtam kívül is, akik rákkal küzdenek, köztük gyerekek is. Úgyhogy semmiképp nem akarom magamat előtérbe helyezni” – mondta a korábbi kapus, aki legutóbb kapusedzőként, majd csapatvezetőként dolgozott a Viktoria Kölnnél.