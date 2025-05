A BL-selejtezőben végig kiemelt lesz a Fradi; Marozsán–Alcaraz a Roland Garroson

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

A bajnok Ferencváros kiemeltként játszhatja végig a BL-selejtezőt. Négy anyaországi és egy külhoni (DAC) kupacsapatunk lehetséges nyári programjáról, a biztosan BL-főtáblás Szoboszlai Dominikról (Liverpool) és Sallai Rolandról (Galatasaray), no meg a Ferencváros nyári erősítési terveiről – kettő plusz egy oldalon.

Több társa után Mihalik András is visszatekintett élete első elit-világbajnokságára. A dánoknak és a cseheknek is betaláló ifjú debreceni hokis elmondta Beke Zsombornak, hogy amíg kiderült, benn maradunk, a többiekhez hasonlóan ő is kihordott egy kisebb szívinfarktust.

Halász Bence szerint a 80.97 még jobb is lehetett volna. A remek egyéni csúccsal jelentkező olimpiai ezüstérmes kalapácsvető Szendrei Zoltánnak elmondta, hogy miben változtattak a felkészülés során, és hogy ebből mi sülhet ki például a tokiói világbajnokságon…

Kedden nem, de szerdán magyar tenisznagyüzem lesz a Roland Garroson. Pályára lép mindhárom egyes versenyzőnk, ráadásul Marozsán Fábián egykori legyőzöttje, Carlos Alcaraz ellen, de természetesen a keddi játéknap is szolgált elemeznivalóval, Novak Djokovics bemutatkozásától Danyiil Medvegyev váratlan búcsújáig.

…és még: „Apa–fia csata” a Konferencialiga-serlegért, Szöllősi-Zácsik Sandra Esztergomban, megvan a szingapúri vizes vb pólós menetrendje és olasz tripla a Girón.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!