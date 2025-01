Kategóriánként három jelölt maradt a gálára; Lépéselőnyben várja a rangadót az ETO

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

A szokásoknak megfelelően tíz nappal a január 13-án esedékes 67. M4 Sport – Az Év Sportolója Gála előtt a névadó szponzor, a közszolgálati sportcsatorna stúdiójában, élő televíziós adás keretében tartott sajtótájékoztatót a gálát szervező Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ), amelynek képviselői bejelentették, hogy az egyes kategóriákban miképp szűkült a többnyire tízes lista háromra, vagyis kik lehetnek ott a gálán a budapesti Operaházban, ahol az élő televízióadásban jelentik be majd a győzteseket. Kiderült az is, hogy a látványos show keretében – a jelölteket nem számítva – 257 szereplő lép majd az Opera színpadára ezen az estén. Két díszvendég kilétére is fény derült: az egyikük Gienger-szaltó névadója, a legendás német tornász, Eberhard Gienger, a másikuk a futballszlengben: „panenkázásnak” nevezett tizenegyesrúgás kitalálója, Antonín Panenka.

A svájci székhelyű Sporttudományok Nemzetközi Központjának (CIES) kimutatása szerint senkinek sem volt több játékperce 2024-ben itthon az élvonalbeli futballisták közül Kinyik Ákosnál. A paksiak 31 éves védő 32 bajnokin, két Európa-liga-, öt Konferencialiga-, valamint négy Magyar Kupa-meccsen játszott (egy bajnokit és egy nemzetközi mérkőzést eltiltás miatt kellett kihagynia), valamennyit végigfutballozta, és mert a hazai kupapárharcok közül hármat is hosszabbításban nyert meg együttese, 43 összecsapáson 3960 játékperc jutott neki. „Elkerültek a sérülések, a Magyar Kupában döntőt vívhattunk, volt nyolc nemzetközi kupameccsünk és persze szükség volt arra is, hogy Bognár György vezetőedző megtalálja a helyemet a csapatban, és jól is menjen a futball” – mondta lapunknak Kinyik Ákos.

Erős évet zárt 2024-ben a magyar férfi kézilabda, januárban ötödik lett a válogatott az Európa-bajnokságon, ennél előkelőbb helyen sosem végzett még a kontinenstornán, márciusban pedig 12 év után sikerült kijutni az olimpiára – a portugálok elleni sikert Chema Rodríguez szövetségi kapitány az edzői pályafutása addigi legnagyobb sikerének nevezte. Párizsban tisztességgel helytállt a válogatott, amely most már a világbajnokságra készül. Felcsúton látogattuk meg az edzőtáborozó csapatot, Chema Rodríguez lapunknak azt mondta: „A legjobb nyolc között akarunk zárni a világbajnokságon, ahogyan legutóbb is tettük. Nem lesz egyszerű dolgunk, nehéz csoportba kerültünk, de van esélyünk arra, hogy a maximális pontmennyiséget vigyük magunkkal, a középdöntőben pedig két találkozón kell nyernünk, hogy bejussunk a legjobb nyolcba. Utána meg már jöhetnek az álmok…”

Diósgyőrben is beindult az élet, a DVTK megkezdte a felkészülést az NB I folytatására. A 21 éves középpályás, Bényei Ágoston az első tavaszi játéknapon, az Újpest ellen ötvenedik élvonalbeli bajnokiján szerepelhet. Lapuknak elmondta: „Ha nem is nagy szám, nekem fontos jubileum, kisebb mérföldkő. Az persze rossz érzés, hogy tudom, előrébb is tarthatnék: amikor egészséges voltam, az előző vezetőedző, Kuznyecov Szergej nem bízott bennem, amikor igen, akkor meg sérülés hátráltatott. Így volt ez az őszi szezonban is, amikor augusztusban a Ferencváros ellen részlegesen elszakadt a combfeszítőizmom, majd mandulagyulladással küszködtem. Nem kívánhatok mást magamnak, mint hogy megkapjam a lehetőséget, és végre ne hátráltasson semmilyen probléma!”

Képes Sport mellékletünkben interjút olvashatnak Perl Zoltánnal, a Falco és a férfi kosárlabda-válogatott kulcsemberével, aki a szövetség és lapunk értékelésén is elnyerte az év játékosa címet. „Örülök nekik, megtiszteltetésnek tartom, ez már a harmadik alkalom, hogy én lettem a legjobb játékos itthon – mondta Perl Zoltán. – Amikor elkezdtem kosarazni, nem gondoltam volna, hogy elérhetek ilyesmit, viszont egy bajnoki címmel vagy kupagyőzelemmel nem mérhető össze. Csapatsportágat űzünk, a legjobb érzés, ha a csapatoddal jutsz fel a csúcsra.” Mivel korábban játszott az olasz és a spanyol bajnokságban is, beszélt az esetleges újabb külföldi karrierről is: „L-ben látom, hogy simán bennem lenne, de nagyon jól érzem magam Szombathelyen, és ha az ember valahol ilyen jól megvan, nem feltétlenül kell még jobbra és jobbra törekednie.”

