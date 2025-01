Jászapáti Petra: Ez az Eb a legjobb három versenyem közé kerül; egy pont elég a Liverpoolnak a BL-nyolcaddöntőhöz

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:



Jászapáti Petra, a magyar rövid pályás gyorskorcsolyázás első női egyéni Európa-bajnoka, Drezdában nyert aranyérmet. A kontinensviadalon remekül szerepelt, hiszen 11 egyéni futamot ment, s abból kilencet megnyert. Az arany mellett szerzett egy ezüstöt és a váltóval is második lett, nem véletlenül nyilatkozta lapunknak, hogy „ez az Eb a legjobb három versenyem közé kerül, nagyon jó emlék marad, és leginkább azért, ahogyan korcsolyáztam”. Azt is elárulta, hogy a futások előtt edzője, Nicholas Gooch rendre így biztatja: Legyél jelen!

Olyan magasságba juthat a Bajnokok Ligájában a Falco, amilyenre fennállása óta egyszer volt példa. A szombathelyiek a 2021–2022-es idényben megnyerték kvartettjüket az első csoportkörben, így rögtön a legjobb tizenhat közé jutottak, ott viszont már a későbbi győztes spanyol Tenerife, a francia Strasbourg, valamint a litván Rytas Vilnius ellen nem termett nekik babér. Milos Konakov együttesének egyetlen meccset, a playin harmadik, mindent eldöntő mérkőzését kell megnyernie most a Ramat-Gan ellen, hogy ismét elérje a második csoportkört. Váradi Benedek lapunknak azt mondta: „Öt az öt elleni játékban jobbak vagyunk, az lesz a kulcs, mennyire tudjuk erre kényszeríteni őket.”

Mérkőzésről mérkőzésre bátrabban és hatékonyabban játszott női vízilabda-válogatott a világkupa-selejtezőn, ám Cseh Sándor szövetségi kapitány szerint nem érdemes messzemenő következtetést levonni a görögországi eredményekből. „El kell fogadnunk, hogy akkor sem dől össze a világ, ha elveszítünk egy-egy mérkőzést. A versenysport folyamatos hullámzással jár, ezért sokat beszélgetünk a lányokkal, ez így lesz a jövőben is. Persze, könnyű mondani, hogy élveznünk kell a játékot, a gyakorlatba már jóval nehezebb átültetni, az eredményességhez a technikai tudás mellett a bátorság is elengedhetetlen. A klubjukban több időt töltenek a játékosok, mint a válogatottban; fontos, hogy képezzék magukat” – mondta a szakvezető.

Tavaly május végén a mosonmagyaróvári Wittmann Park&Bistrónál még hatalmas ünneplést csapott a történelmi bronzérmet követően a helyi női kézilabdacsapat. Gyurka János vezetésével a 2023–2024-es idény során ráadásul legyőzték a győrieket és a debrecenieket is, a tréner akkor azt mondta, az értékteremtés volt a céljuk, amit sikerült teljesíteni. Csakhogy az előző évad kulcsemberei közül 2024 nyarán többen távoztak, így Szemerey Zsófi és Pásztor Noémi sem a kisalföldieknél kezdte meg a felkészülést. Azóta igencsak viharosan alakulnak a klub ügyei, s mindennek a betetőzéseként jó fél órával a Blomberg-Lippe elleni hazai Európa-liga-csoportmérkőzés kezdete előtt jött a bejelentés: közös megegyezéssel távozik Gyurka János.

Koszta Márk, a Volosz magyar csatára már kilenc gólnál tart az idényben, ebből hármat a Görög Kupában szerzett és két gólpassznál jár, így jelenleg csapata legeredményesebb játékosa. Januárban eredményes volt az AEK Athén és a PAOK ellen is, de tudja, sokat kell dolgoznia, mert óriási a harc a csapatba kerülésért. A Volosz a 14 csapatos bajnokságban a 11. helyen áll, négypontos távolságban követi a nyolcadik OFI-t – ez azért fontos, mert az ötödik és a nyolcadik pozíció között végzők az új lebonyolítás szerint a középházban végeznek, vagyis ez a biztos bennmaradást jelenti. „A célunk nem lehet más, mint a minél biztosabb bennmaradás, ezt pedig a legkönnyebben minimum a nyolcadik hely megszerzésével érhetnénk el, ebben az esetben a Konferencialigában való szereplésért is küzdhetnénk” – mondta lapunknak a 28 éves csatár, akinek a kapus Kovács Dániel személyében magyar csapttársa is van.

Két szabadnapot követően hazai környezetben folytatja a felkészülést a Nyíregyháza, a csapat kapusa, Tóth Balázs abban bízik, nem jelent problémát a bennmaradás kiharcolása. Az újonc játékosainak fejében nyilván ott van már a jövő heti, DVSC elleni bajnoki: a cél természetesen az, hogy jól induljon számukra a tavasz. Ennek a párosításnak az ország keleti végben nem akármilyen a rangja, a szurkolók és a futballisták számára is jóval több „mezei” találkozónál. A bajnokság első körében a Nyíregyháza hazai pályán 3–2-re legyőzte az akkor még Máté Csaba irányította Lokit. „Mindig emlékezni fogok arra a mérkőzésre, hiszen a szurkolók csodálatos hangulatot teremtettek, ráadásul akkor mutatkoztam be az élvonalban ” – emlékezett a 20 éves Tóth Balázs.