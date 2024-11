Marco Rossi: Ha az MLSZ pozitívan ítéli meg a teljesítményünket, folytatom a munkát; Veszprém: itthon is nyerni kell a Plock ellen

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

„Sajnos elég sok hibát követtünk el, egyszerű szituációkban, könnyű passzoknál is, százalékos arányban többet, mint talán bármelyik korábbi meccsen. De összességében a döntetlent nagyon is megérdemeltük, mert sok helyzetet alakítottunk ki, mélységben is jól védekeztünk, sok letámadást alkalmaztunk sikeresen, és variáltuk a taktikai felállásunkat, ez talán meg is lepte a németeket” – így értékelt a magyar–német Nemzetek Ligája-csoportmeccs után Marco Rossi szövetségi kapitány. A 2024-es évről azt mondta: „Semmi emberfelettit sem sikerült nyújtanunk, de egyáltalán nem negatív a kép. Ha a szövetség is pozitívan ítéli meg az éves teljesítményünket, márciusban folytatom a munkát.”

Pénteken sorsolják Magyarország ellenfelét a márciusi Nemzetek Ligája-osztályozóra. Mint ismert, a B-ligában második helyen végzett csoportjában Ukrajna, Görögország, Ausztria és Törökország, így nekik nyílt lehetőségük a feljutásért játszani. Meglepetés, hogy a csoportjában a záró kör előtt még negyedik Ukrajna felugrott a második helyre. „Látom a játékosok állapotát, a regenerációs munkát, aggasztó állapotban vannak a Dinamo Kijevből és a Sahtar Doneckből érkezők. Nem csak a bajnokság miatt történik ez, hiszen a nemzetközi mérkőzéseikre is messze el kell utazniuk. Hálás vagyok nekik, amiért a válogatottban is pályára lépnek” – nyilatkozta Szerhij Rebrov, az ukránok szövetségi kapitánya, aki korábban az FTC vezetőedzője is volt.

Szép sikerek köthetők Módos Péter hároméves birkózó szövetségi kapitányi munkásságához, többek között Losonczi Dávid világbajnoki, Fritsch Róbert és Takács István Európa-bajnoki címe. A párizsi olimpián egyik szakágban sem jött ki a lépés, a Magyar Birkózók Szövetsége ezt követően pályázatot írt ki a szövetségi kapitányi posztokra, Módos nem jelentkezett az új olimpiai ciklusra. „Hat évig dolgoztam a felnőttválogatott mellett, a család most fontosabb, a gyermekem olyan korba ért, amelyben nagyon meghatározóak az élmények. Minél többet szeretnék vele lenni, és amúgy sem vagyok az a fajta, aki nem veszi ki a részét az otthoni teendőkből. Szövetségi kapitányként rengeteget kellett utazni, ebből a szempontból mindenképp jót tesz a váltás, szükségem van a nyugalomra” – mondta lapunknak a szakember.

Letöltötte eltiltását Lamin Colley. A Puskás Akadémia 31 éves gambiai játékosa 11 mérkőzésen kapott öt sárga lapja miatt kihagyta a ZTE elleni idegenbeli bajnokit. A légiós hat találatával vezeti az OTP Bank Liga góllövőlistáját az újpesti Matija Ljujiccsal holtversenyben. Mostanában jó formában futballozik, az utóbbi három meccsén betalált a Kecskemét, a Diósgyőr és az Újpest kapujába is. „Remélem, az eltiltás és a válogatott szünet nem lesz hatással a formámra, és ott folytatom, ahol abbahagytam – mondta lapunknak Lamin Colley. – Pályafutásom során egyetlen trófeát nyertem, a Szlovén Kupa döntőjében két gólt lőttem. A Ferencváros uralma ebben az idényben nem olyan meggyőző, mint korábban, imádnám, ha a Puskás Akadémiával nyernénk valamit.”

Fontos két Európa-bajnoki selejtező előtt áll a magyar férfi kosárlabda-válogatott: előbb idegenben, aztán Szombathelyen a török válogatott ellen. A kerettel tart a honosított amerikai center, Nathan Reuvers is. „A nyáron már együtt töltöttem az edzőtáborban néhány napot a társakkal, és természetesen beszéltem Gasper Okornnal is, aki korábban a Cibonánál volt az edzőm” – mondta a 208 centi magas, 26 éves center, aki a Wisconsin Egyetem elvégzése után kezdte meg profi karrierjét a horvát csapatnál, 2022-ben két meccs erejéig pályára lépett az NBA nyári ligájában, a Cleveland együttesében, aztán az olasz Reggio Emiliánál töltött el egy idényt, 2023 nyara óta pedig a spanyol Valencia kosarasa. – A szövetség vezetőivel februárban ültünk le először beszélgetni, most itt vagyok, és segíteni szeretném a csapatunkat.”

Dala Martin neve mellett nyolc élvonalbeli bajnoki szerepel, a Blackburn Rovershez szerződő Tóth Balázs helyére lépő fiatal kapus augusztus végén az MTK Budapest ellen mutatkozott be az NB I-ben. Azóta debütált az U21-es válogatottban is: a Fehérvár FC kapusa a múlt heti, Ciprus elleni felkészülési mérkőzésen kapott szerepet az első félidőben, míg a görögök elleni edzőmeccsen a felcsúti Pécsi Ármin védett. „Már voltam kerettag, de Ciprus ellen mutatkozhattam be, óriási élmény volt – igaz, védenivalóm alig akadt” – mondta lapunknak a Vidi húszéves kapusa, aki csütörtökön már itthon áll munkába, szombaton ugyanis újra bizonyítania kell – az Újpest elleni bajnokin.

