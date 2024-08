Egyre több lábon áll a magyar sport; Nemcsak Fábián, Betlehem is kórházba került

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Ha csak az elmúlt öt olimpiát nézzük, szembetűnő a fejlődés. A magyar vonatkozású sportágak túlnyomó részében pontszerzésig is eljutottak sportolóink Párizsban, szépen mutat az érmes sportágak száma is, korábban sosem látott aranyunk (tekvandó) is van – azaz jól láthatóan szépen teljesít a magyar sport, és még bőven van benne fejlődési potenciál. Mindeközben azt is megnéztük, miként teljesítettek a nagyhatalmak, és kik bukták a legnagyobbat. Címlapsztori két oldalon.

Öröm és gyász a Honvédnál. Ugyanazon a napon vált biztossá, hogy hazánk egyik leggazdagabb üzletembere, Leisztinger Tamás áll a szebb napokat is megélt, momentán másodosztályú klubot megvásárló csoport élén, ugyanakkor 85. életévében elhunyt a kispestiek egyik ikonja, a játékosként és edzőként is emlékezeteset alkotó Komora Imre…

Szoboszlainak ez az év meghozhatja az áttörést. A pénteken kezdődő Premier League-idény előtt angol futballbeharangozó egy oldalon.

Betlehem Dávid és Fábián Bettina is kórházban kötött ki. Párizsi nyílt vízi hőseink közül a jelek szerint csak Rasovszky Kristóf úszta meg a Szajnát, mivel nemcsak a nőknél 5. Fábián Bettina, hanem élete párja, a férfiaknál bronzérmes Betlehem Kristóf is alaposan megsínylette a szennyezett vizet – Kovács Erikának elmesélték, mi is történt velük.