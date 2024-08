16 derbivereség után az Újpest megtörné az átkot; a görögök szerint Zalánki a póló Messije

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Kétoldalas poszter a párizsi olimpia valamennyi magyar bajnokával, ezüst- és bronzérmesével!

Érthető, hogy az Újpestnek már nagyon elege van a derbivereségekből. A lila-fehérek immár sorozatban 16 (!) zakónál járnak. Az újraépülő és reményei szerint alaposan megerősödő újpesti csapat az Üllői útra feltétlenül a pontszerzés reményében utazik. Címlapsztori és derbielőzetes két oldalon.

A Premier League és a La Liga után kezdődik az újabb topliga, a Serie A is. Egyoldalas idénybeharangozónk a nyár legnagyobb igazolásai mellett azt is boncolgatja, hogy ki lehet az, aki megszorongatja végre az Intert…

Zalánki Gergő már Olympiakosz-játékosként adott interjút Patai Gergelynek. A csődbe ment Pro Recco balkezes szupersztárja arra is reagált, hogy a görögök a póló Messijeként emlegetik, hogy most még külföldön, de majd egyszer Egerben folytatná pályafutását, és hogy szerinte egy olimpiai negyedik helynek is lehet örülni.

És ha szombat, akkor Képes Sport 12 oldalon. Benne: Vincze Szabolcs kétoldalas nagyinterjúja az olimpiai ezüstérmes kalapácsvetővel, Halász Bencével; a Southgate-sorozat újabb epizódjával, Léon Marchand-nal, a visszavonult Pepével és exkluzív színezett képösszeállítással a még fradistaként a Balaton-parton nyaraló Budai II, Kocsis, Czibor trióval.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!