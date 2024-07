Tóth Alex folyamatosan játszani akar a Fradiban; Érdi Mária: Ha jó leszek, érmet nyerek

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk

Felbőgtek a motorok a Hungaroringen, munkába állt az NS csapata is. Zsoldos Barna és Patai Gergely az események sűrűjében nemcsak a két pénteki szabadedzést követte figyelemmel, de Fernando Alonsónak a szervezőket illető dicsérő szavaira éppúgy felfigyelt, mint a narancsos Verstappen-táborra, a Red Bulltól való távozásról hallani sem akaró Sergio Pérezre, no meg arra, hogy a pilóták szerint az F1 bekerülhet-e valaha az olimpiai programba…

Sok a „ha”, de abban egyetértenek a paksiak, hogy csakis magukat hibáztathatják. Mármint a vajdahunyadi Corvinul elleni kupakiesés miatt. Böde Dániel, Könyves Norbert és Osváth Attila is azt emelte ki a helyszínről tudósító Zombori Andrásnak, hogy az első meccs hajrájában kapott két román gól, no meg Könyves Nagyszebenben les miatt elvett első találata együttesen vezettek oda, hogy most a Konferencialiga-folytatásra készül a csapat a ciprusi AEK Larnaca ellen.

Tóth Alex 18 éves, de folyamatosan játszani akar a Fradiban. A BL-selejtezőre készülő bajnok zöld-fehérek ifjú magyar középpályása a „légióserdőben” is ki akarja harcolni a helyét a csapatban, azt pedig sosem fogja elfelejteni, hogyan fogadta őt az Újpest elleni derbin a Fradi-tábor. Borbola Bence interjúja.

Érdi Mária világbajnokként is tanul a hibáiból. Bár még mindig csak 26 éves, immár a harmadik olimpiájára készül, és párizsi éremesélyeinket bemutató sorozatunk legújabb részében azt is elmondta Vincze Szabolcsnak, hogy ha Marseille-ben, az olimpiai pályán kihozza magából a maximumot, akkor biztosan dobogóra állhat.

És ha szombat, akkor Képes Sport 12 oldalon: a Verstappent üldöző Lando Norris portréjával, a Gareth Southgate-sorozat legújabb epizódjával, Bódog Tamással és a mainzi futballcsodával, Simone Bilesszal és Sydney McLaughlin-Levrone-nal.

