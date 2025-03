Liga 2: az első helyezett Csíkszereda vereséggel zárta az alapszakaszt

A szinte teljesen üres Anghel Iordanescu Stadionban kizárólag a maroknyi csíki szurkolótábor hangja hallatszott a mérkőzés során, és mezőnyben is az FK irányított, a helyzetkihasználással viszont meggyűlt a baja Ilyés Róbert vezetőedző csapatának. A hazaiak első lövésükből megszerezték a vezetést, a télen Diósgyőrből szerződtetett Doru Popadiuc 24 méterről lőtt látványos gólt a bal sarokba, a másik oldalon viszont Szilágyi Szabolcs, majd Jozef Dolny átlövése is a lécen csattant. Szünet után teljesen beszorította a hazaiakat az FK, de a Voluntari egyetlen veszélyes kontrájából Nicolae Carnat betalált. Két perccel később Anderson Ceará lőtt be közelről egy, a hazai kapus által röviden kiütött labdát, ám többet már nem hibázott a playoffba szintén bejutó Voluntari védelme.

A rájátszásban teljes oda-vissza kört játszik a hat csapat, az első és második helyezett feljut a Superligába, a harmadik és negyedik pedig osztályozót vív. Mivel a Steauának idén sincs feljutási joga, a Csíkszereda előnye jelenleg tíz pont az osztályozós helyeket elfoglaló Resicabányához és Argeshez képest.

ROMÁN LIGA 2.

ALAPSZAKASZ, 21. FORDULÓ

FC Voluntari–FK Csíkszereda 2–1 (Popadiuc 11., Carnat 65., illetve Anderson Ceará 67.)

Csíkszereda: Kelemen Dávid végig a pályán volt, Hegedűs János 83 percet játszott, a 24. percben sárga lapot kapott, Babati Benjámint a szünetben cserélték le, a 38. percben sárga lapot kapott, Torvund Alexander a 66. percben állt be, Nagy János és Pintér Bence végig a kispadon ült.

A felsőházba jutott csapatok: 1. Csíkszereda 44 pont, 2. Steaua 41, 3. Metaloglobus 38, 4. Resicabánya 34, 5. FC Arges 34, 6. Voluntari 33.