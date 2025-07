Egy helyzetét kihasználta a Real Madrid, és kiejtette a Juventust a klub-vb nyolcaddöntőjében

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

NYOLCADDÖNTŐ

Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) 1–0 (0–0)

Miami, Hard Rock Stadion, 62 149 néző. Vezette: Marciniak (lengyel)

Real Madrid: Courtois – Rüdiger, Tchouaméni, Huijsen – Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Valverde (Ceballos, 90.), Güler (Modric, 78.), Fran García – Gonzalo García (K. Mbappé, 68.), Vinícius Júnior. Vezetőedző: Xabi Alonso

Juventus: Di Gregorio – Kalulu, Rugani (Gatti, 86.), L. Kelly (Nico González, 60.) – Alberto, Locatelli (McKennie, 86.), K. Thuram, Cambiaso, Francisco Conceicao (Kosztics, 59.), Yildiz (Koopmeiners, 71.) – Kolo Muani. Vezetőedző: Igor Tudor

Gólszerző: Gonzalo García (54.)

Amikor legutóbb, hét éve tétmérkőzésen találkozott a két csapat, a Juventus nyert, de a Real Madrid örülhetett. A BL-negyeddöntőben az olaszok 3–1-re győztek idegenben, de a hazai 0–3 miatt búcsúztak, a királyi gárda pedig később megnyerte a sorozatot. A klub-vb-n még csak a nyolc közé jutás volt a tét, és korán előnybe kerülhetett volna a Juve, ám a ziccerben kilépő Randal Kolo Muani a kapu fölé emelt. Majd Kenan Yildiznek volt egy veszélyes lövése, Francisco Conceicaónak pedig egy fejese, a félidő második felében azonban már a spanyolok irányítottak. Jude Bellingham szerezhetett volna gólt, Michele Di Gregorio bravúrral védett, majd Fede Valverde távoli lövésénél is szépen védett az olasz kapus.

Az uruguayi középpályás a szünet után is igen aktív volt, nem sokkal lőtt a jobb kapufa mellé, később pedig ollózott, ekkor a Di Gregorio akadályozta meg a gólszerzésben. A két helyzet között még Bellingham is eltalálta a kaput, GonzaloGarcía viszont be is talált. A 21 éves csatár a harmadik gólját jegyezte a klubvilágbajnokságon, fejjel az elsőt.

Conceicao hamar veszélyeztetett, Thibaut Courtois azonban a helyén volt, ezt követően viszont a „zebrák” nem tudták irányítani a játékot. A madridiak igyekeztek lezárni a találkozót, Di Gregorio azonban meccsben tartotta csapatát – a 27 éves kapus Arda Güler és Aurélien Tchouaméni is lövését is hatástalanította.

A hajrában is jól őrizték előnyüket a blancók, a Juventus támadójátéka erőtlen volt, így nem is nyílt esélye az egyenlítésre. A Real Madrid ott van a nyolc között, s a Borussia Dortmund vagy a Monterrey lesz majd az ellenfele a szombati (22 óra) negyeddöntőben. 1–0

Később

Szerda, 3.00: Borussia Dortmund (német)–Monterrey (mexikói), Atlanta (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!