Mourinho megcsavarta Sallai edzőjének orrát a kiesés után

Maga a mérkőzés igen röviden összefoglalható: az első félidőben a labdával, a másodikban már egymással foglalkoztak a játékosok, akik között a Galatában a 77. perctől csereként pályára lépve ott volt Sallai Roland is, aki három perccel később sárga lapot kapott. Az első félidőben a Galatasaray Victor Osimhen révén akcióból és tizenegyesből is betalált, majd a szünet előtt Sebastian Szymanski hozta vissza José Mourinhóék reményeit, ám fordulás után már nem esett több gól, viszont a játékvezető, Cihan Aydin nyolc sárga lapot is kiosztott a lefújásig.

Utána jött viszont csak az igazi ereszd el a hajamat, amikor a két edző gratulált a bírónak, majd Mourinho hirtelen Okan Bürük után indult, s hátulról megcsavarta a kollégája orrát. Erre persze a játékosként két részletben a Galatasaraynál 12 évet lehúzó korábbi válogatott középpályás azonnal a földre dobta magát, s megkezdődött a tömegjelenet, amelynek végén Mourinho mellett még hárman is piros lapot kaptak .

🚨🚨 Fenerbahçe manager Jose Mourinho to Galatasaray manager Okan Buruk. 😳👃 pic.twitter.com/BF7hk23AFF — EuroFoot (@eurofootcom) April 2, 2025

A portugálnak nem ez volt az első balhéja a Galata ellen, a két csapat februári bajnokija után rasszista kijelentései miatt már kapott egy négy meccsre szóló eliltást a Török Labdarúgó-szövetségtől, így a mostani akciója után újabb, vélhetően hosszabb ideig tartó eltiltás vár majd rá.