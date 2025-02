Történelmi lesz Sallai Rolandék Fener elleni derbije

Hétfőn rendezik a Galatasaray és a Fenerbahce rangadóját, a két isztambuli klub áll az első két helyen, a Sallai Rolandot foglalkoztató Galata hat pont előnnyel vezet.

A mérkőzés már hosszabb ideje lázban tartja Törökországot, és a mérkőzés történelmi lesz a maga nemében, hiszen először dirigál külföldi játékvezető.

A török bajnokság meccsein már vettek részt külföldi videóbírók, viszont a mérkőzéseket hazai játékvezetők dirigálták. Szerdán Ibrahim Haciosmanoglu, a török szövetség elnöke bejelentette, hogy ezúttal nem török bíró vezeti a derbit, mert jó lenne, ha mindenki a futballra koncentrálna, nem pedig a játékvezetői ítéletekre.

Haciosmanoglu akkor még nem nevezte meg, hogy melyik játékvezető érkezik Isztambulba, csütörtökön azonban a TFF bejelentette, hogy a szlovén Slavko Vincic dirigál.

A 45 éves Vincic számára nem lesz újdonság külföldön bajnokit vezetni, hiszen közreműködött már a görög, az egyiptomi, a szaúd-arábiai és a román bajnokságban is, járt két Eb-n és a legutóbbi vb-n is. Segítői, ahogy évek óta, ezúttal is Tomaz Klancnik és Andraz Kovacic, a negyedik játékvezetői feladatkört pedig a török Kadir Saglam tölti be. A videóbírókat még nem nevezte meg a TFF.