Világi Oszkár: A legnagyobb sikerem, hogy a DAC-közösség megmaradt

– Amikor 2014-ben megvette a DAC-ot, gondolta-e, hogy tíz évvel később ebből megfilmesítésért kiáltó történet lesz?

– Nem, dehogy, sőt: amikor megvásároltam a klubot, és másnap felébredtem, csak akkor döbbentem rá, hogy mit is tettem, és nem tudtam megmagyarázni magamnak, hogy miért is tettem. De amikor megnéztem ezt a filmet, akkor megértettem. Ebből a filmből is az derül ki, hogy a DAC-nak mindig voltak ilyen megszállott hívei, mint én, akik az adott pillanatban odamentek, és megpróbáltak valamit megalkotni, így születtek meg a DAC fontos történeti pillanatai. Mondok egy példát: mi 1945 után három stadiont építettünk. Mindig jött valaki, aki azt mondta: új stadiont kell! És mindegyik stadion több, mint tízezer férőhelyes volt. Amikor épült a második stadion, akkor nem volt húszezer lakosa Dunaszerdahelynek, de épült egy tizenötezres stadion. Ez a megszállottság itt van a városban, és megfertőzi az embereket, valószínűleg engem is elkapott. Gyerekkorom óta DAC-drukker vagyok, és mindig, amikor hallottam, hogy problémák vannak a csapat körül, vágytam rá, hogy megvásároljam, és amikor eljutottam arra a pontra, hogy leültek velem tárgyalni, igazából nem is sokat alkudtam, ami pedig nem szokásom.

– Mesél arról a filmben, hogy szurkolóként még stoppal járt a csapat meccseire. Mi a legszebb emléke azokból a hőskori időkből?

– A DAC elsősorban nem egy sportcsapat, hanem egy közösség. Ha megkérdezzük az embereket, mindenkinek vannak ugyan kedvenc játékosai, meg emlékezetes meccsei a csapat történetéből, de valójában mindenki arról beszél, hogy ki mellett állt a stadionban, hogyan szurkolt, milyen rigmusokat énekelt. A DAC lényege mindig közösségi érzés volt, az ember azért akart odamenni, hogy annak a közösségnek a része legyen. Én is azért voltam hajlandó stoppolni is, mert egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy ne legyek ott egy DAC-meccsen. Az esküvőm előtt is még kimentem egy félidőre a stadionba az esküvői öltönyömben, de mindenki így érzett akkoriban, mindenki ott akart lenni, mindenki át akarta élni az ehhez a közönséghez tartozás érzését.

– Mire a legbüszkébb a DAC tulajdonosaként elért sikerek közül?

– Arra, hogy ez a közösség megmaradt. Hogy bármerre megyek a Kárpát-medencében, mindenhol vannak DAC-szurkolók. Hogy sikerült a klubot megmenteni, és nem csupán megmenteni, hanem tovább is lépett a DAC. Gondolom, ez nagy dolog, és nem csak nekünk, hanem a Kárpát-medencei magyarságnak is. Hogy van egy ilyen csapat, amelynek olyan a szellemisége, amit minden magyar nemzetiségű ember átérez, akárhol él is.

– Milyennek látja a következő tíz évét a DAC élén?

– Én nem számolok időt. Ez egy munka, amit elkezdtünk, és ennek lesz eredménye, kell is, hogy legyen, mert annyit dolgoztunk érte, és annyi jó ember került a DAC kötelékébe, hogy az egyesület ma már fanatikus emberek közössége. Ha bemegyek oda pénteken este vagy szombaton reggel, ott mindig dolgoznak. Ez nem csak egy munkahely nekik, hanem hivatásszerű elkötelezettség is egy eszme iránt. És amikor megy a DAC-nak a játék, akkor mindenki boldog és mosolyog, és amikor nem jönnek az eredmények, akkor mindenki szomorú. Vibráló közösséget alkotnak a munkatársak. Együtt örülnek, együtt nevetnek, együtt élnek a DAC-cal.

– Mennyire kell megosztania az energiáit a DAC és az ETO között? Nem szorult háttérbe kicsit a dunaszerdahelyi csapat azóta, hogy Győrben is tulajdonos lett?

– Nem, családon belül megosztottuk a feladatokat. A DAC-ot és az ETO-t közös projektként kezelem. Két klub – de egy régió. Van közünk egy országhatár, de csak húsz kilométer a távolság. Ugyanazt csinálja a két klub: fiatalokból próbál futballistákat nevelni. Ez közös ügye ennek a régiónak, és ahogy a Győr szervezi a maga vonzáskörzetét, úgy szervezzük mi is a miénket, de a két klub egy egységet alkot. Játékosokat cserélünk adott esetben, aki nálunk nem tud játszani, az átmegy Győrbe, és vica versa. Idén Győrből három játékost vittünk Dunaszerdahelyre, ahol a kezdőcsapatban vannak, tehát a szimbiózis kezd kialakulni. Persze mindig lesznek ETO-szurkolók és DAC-szurkolók, de maga a két klub tud együtt gondolkodni és együtt élni.

További információk itt: https://port.hu/adatlap/film/mozi/dac-film-dac-film/movie-258525

Film előzetese: https://youtu.be/PpYGW906XCk?feature=shared