Reménykeltő teljesítmény a DAC-tól, de Csinger Márk megsérült

A dunaszerdahelyiek új edzője, Branislav Fodrek csak kisebb változásokat hajtott végre a csapaton, de az előző találkozókhoz képest így is sokkal jobban játszott a DAC, főleg az első félidőben.

„Akkor több veszélyes helyzetet is kidolgoztunk. Az első lehetőség is előttünk adódott – a kapufát és a lécet is eltaláltuk. Kár, hogy nem sikerült megszereznünk a vezetést. A második félidő küzdelmesebb játékot hozott, kevesebb volt a helyzet. Annak ellenére, hogy a talaj nem volt ideális, jó mérkőzést játszottunk, melyen nekünk értékes döntetlen született, mivel a meccsen a hazaiak is többször veszélyeztettek” – mondta a 43 éves szakvezető, aki a héten az ETO FC-től érkezett a leváltott Xisco Munoz helyére.

,,Az első félidőben közelebb voltunk a gólhoz, sajnos nem sikerült kihasználni a helyzeteinket, meg hiányzott a szerencse is a kapufánál és a lécnél. A fordulás után inkább taktikai csata folyt. Mindkét csapat a biztonságra helyezte a hangsúlyt” – nyilatkozta lapunknak a vendégek játékosa, Csinger Márk.

Az egykori szlovák válogatott Branislav Fodrek, aki pályafutása alatt BL-csoportmeccseken is játszott, sőt ollózós gólt is szerzett a Juventus ellen, először vezetett felnőttcsapatot.

„Nem rólam szólt a meccs, hanem a csapatról, a klubról. Örülök, ahogy a srácok hozzáálltak a mérkőzéshez. Több jó dolgot láttam a pályán a részükről. Nyerni szerettünk volna, azonban meg kell becsülnünk az egy pontot is – folytatta Brano Fodrek, aki elismerte, hogy az első sípszó előtt volna benne egy kis lámpaláz. – Játékosként is ki tudtam zárni a nyomást, most is így volt. Kellemes stresszt éreztem, maximálisan a csapatra összpontosítottam. Kíváncsi voltam, sikerül-e felrázni a srácokat, hogy jobban nézzenek ki a pályán. Úgy érzem, hogy a meccs nagyobb részén ez sikerült. Sajnálom, hogy nem szereztünk gólt. A srácok nem felejthettek el gólokat lőni. Remek, hogy helyzetekbe tudtunk kerülni, de sajnos azok kimaradtak. Meg kell ezt valahogyan törnünk, hogy a futballistáinknak visszatérjen az önbizalmuk” – jegyezte meg a dunaszerdahelyi mester arra a felvetésre, hogy már 360 perce nem szerzett gólt a DAC. Ha leszámítjuk Matej Trusa tizenegyesgólját a Komárom ellen, akkor ez már 478 percre növekszik.

Valószínű, hogy a következő meccseken két alapember is hiányozni fog a DAC-ból. „Matej Trusának valószínűleg kiugrott a válla, Csinger Márk pedig térdsérülést szenvedett, könnyen lehet, hogy a szalagok sérültek meg” – árulta el Branislav Fodrek.

A zólyombrézói pálya a körülményekhez képest tűrhető volt, azonban a nyári gombafertőzés miatt sok helyen homokkal van beszórva. Ez okozhatta Csinger Márk sérülését. Egy ütközet után, miután a magyar játékos már a pályán kívül volt, letapadt a bal lába, de a térde csavarodott. Nagy fájdalmak közepette rogyott a földre, majd hordágyon kellett őt az öltözőbe vinni.

„A pontos diagnózis majd a további vizsgálatok után derül ki” – mondta Csinger Márk, aki az osztályzatok alapján Zólyombrézón a harmadik legjobb labdarúgó volt.