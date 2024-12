Nyolc díjat söpört be a Real Madrid a Globe Soccer gáláján Dubaiban

A Real Madrid lett az év legjobb klubja a férfiak mezőnyében, Vinícius Júnior az év játékosa és legjobb csatára, Jude Bellingham a legjobb középpályás – az angol megkapta a legjobb fiatal játékost megillető Maradona-díjat is –, Carlo Ancelotti a legjobb edző, Florentino Pérez klubelnök pedig az egész munkásságát értékelő elismerésben részesült, akárcsak a játékosok között Thibaut Courtois (Neymar és Rio Ferdinand társaságában).

A Barcelonának három díj jutott: a legjobb női klubé, a legjobb női játékosé (Aitana Bonmatí), valamint a legjobb feltörekvő fiatal labdarúgóé (Lamine Yamal).

Jude Bellingham két díjat is kapott (Fotó: Getty Images)

A 2010-es alapítók személye miatt a Globe Soccert sokan Cristiano Ronaldóhoz kötik, és az irányában mutatkozó elfogultságot hangoztatók ezúttal is munícióhoz jutottak: CR másodszor is megnyerte a tavaly alapított „A Közel-Kelet legjobb labdarúgója” díjat, 2021 után ismét kitüntették, mint minden idők legjobb gólszerzőjét (Top Goal Scorer of All Time), míg a karrierjét egyengető Jorge Mendes 12. alkalommal is besöpörte a legjobb játékosügynöknek járó díjat.

Cristiano Ronaldo annak idején ötször megkapta az Aranylabdát, de pénteki szavai érzékeltetik, az idők változnak:

„Szerintem Vinícusnak járt volna az idei Aranylabda, nem fair, hogy nem ő kapta meg, ezt vállalom mindenki előtt. A díjat Rodrinak adták, ő is megérdemelte, de szerintem Viníciusnak kellett volna megkapnia, mert megnyerte a Bajnokok Ligáját, a döntőben ő szerezte a második gólt, az én szememben ezeknél nincs fontosabb. Most viszont ő nyert, ezért is szeretem a Globe Soccert, ezek tisztességes díjak, csak így tovább, uraim!”

Az idei Aranylabdáról kevéssel lemaradó Vinícius Júnior így kommentálta az elhangzottakat: „Hogy mit szólok ahhoz, amit Cristiano Ronaldo mondott az Aranylabdáról? Ha ő úgy látja, hogy én vagyok a legjobb, akkor tényleg én vagyok az!”

A dubai székhelyű Globe Soccer közleménye szerint a győztesek kiválasztása részben közönségszavazás, részben egy szakmai zsűri döntése alapján történt – utóbbiban az idén mások mellett Francesco Totti, Iker Casillas, Luis Figo és Marcello Lippi kapott helyet.