Cristiano Ronaldo: Jegyezzék meg, amit most mondok: egyszer egy nagy klub tulajdonosa leszek

„Az angol Premier League a világ legnehezebb bajnoksága, minden csapat jó, mindegyik harcol, mindegyik fut, minden játékos kiváló erőben van, egyszerűen nincsenek könnyű meccsek – idézi az ESPN a szaúd-arábiai al-Naszrban futballozó Cristiano Ronaldót, aki egy hasonlattal próbálta érzékeltetni, mitől lehet tartósan válságban egy olyan hatalmas futballklub, mint a Manchester United. – Már többször szóba hoztam az akváriumos példát. Ha egy hal beteg, akkor is az marad, ha gyógyítás nélkül átteszed egy másik akváriumba. A Manchester Unitednél is hasonló a gond. Nem mindig az edzővel van a baj. Sokkal mélyebben gyökerezik. Ha én lennék a klub elnöke, egyértelművé tenném, szerintem mi a rossz.”

Ezek után a kérdés adta magát: az angliai távozásakor a tulajdonosok nemtörődömségét ostorozó CR-nek a Manchester Unitedet érintő klubtulajdonosi ambíciói vannak?

„Nem vagyok edző, és nem is lennék az soha, ahogyan klubelnök sem. Talán inkább tulajdonos. Amikor a feltételek megfelelőek – adott kitérő választ az al-Naszr világklasszisa, majd további unszolásra, van-e kiszemelt csapata, hozzátette: – Egyelőre nincs. Ehhez még nagyon fiatal vagyok, és vannak előbb megvalósítandó egyéb terveim, álmaim. De jegyezzék meg, amit most mondok: egyszer egy nagy klub tulajdonosa leszek. Ez biztos.”

Vissza a Manchester Unitedhez: mi a véleménye a nemrégiben kinevezett menedzser, honfitársa, Rúben Amorim nem igazán sikeres angliai bemutatkozásáról?

„Fantasztikus munkát végzett korábbi portugál klubomnál, a Sportingnál, de a Premier League egészen más közeg, a világ legkiélezettebb bajnoksága. Biztos voltam abban, hogy nagyon kemény munka vár rá, és a vihar egy ideig még nem csillapodik, de egyszer vége lesz, és kisüt a nap. Drukkolok neki is, a klubnak is, mert manapság is imádom a Manchester Unitedet.”

Ami a péntek esti díjátadót illeti, Cristiano Ronaldo is kapott elismerést: ő lett a Közel-Kelet legjobb labdarúgója 2024-ben, és megkapta a minden idők legjobb gólszerzője címet (Top Goal Scorer of All Time) is.