Niké Liga: háromgólos győzelemmel zárta az évet a Komárom

Az Aranyosmaróton lejátszott találkozón ugyan a vendégek birtokolták többet a labdát, veszélyesebbek a komáromiak voltak, akik a kaput is többször eltalálták. A vasárnapi találkozón az döntött, hogy nem csak veszélyesek, de eredményesek is voltak Radványi Miklós tanítványai. Az újonc javára három büntetőt is ítélt Marian Ruc játékvezető, s ebből Simon Smehyl kettőt gólra is váltott. Az ex-besztercebányai Jakub Sylvestr lövését a fehér pontról a vendégek kapusa Michal Trnovský hártította. A harmadid, sorrendben a második gólt, a 68. percben Dan Ozvold szerezte.

Nagyon jól hajrázott az ősszel a Komárom, amely az utolsó öt fordulóban nyolc pontot szerzett és a tizedik helyen zárta az évet. A lilák bizakodnak, hogy tavasszal már a saját otthonukban, a KFC Arénában fogadhatják majd az ellenfeleket.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

18. FORDULÓ

KFC Komárom–Banská Bystrica 3–0