Futsal: a mieink Pál Patrik mesternégyesével legyőzték Montenegrót az Eb-selejtező nyitányán

Sergio Mullor szövetségi kapitány együttese Pál Patrik gyönyörű kapásgóljával már a 32. másodpercben megszerezte a vezetést, a kecskeméti játékosnak Vatamaniuc-Bartha Dávid ívelte be szögletből a labdát, amely a montenegrói kapu bal alsó sarkában kötött ki. Nem sokkal később Hadházi Sándor iramodott meg, a vendégek hálóőre pedig hatalmasat hibázott, rálőtte a labdát Hadházira, akiről az egyenesen a hálóba került. Ezt követően sokáig nem esett gól, majd a fordulás után, már a hajrához közeledve Alasztics Marcell indította Rutai Balázst, a szombathelyi játékos beadását pedig Pál védhetetlenül a léc alá lőtte. A 27 éves kecskeméti futsalos itt még nem fejezte be a gólgyártást, a 38. percben a montenegrói hálóőr lába között gurított a kapuba, majd egy csaknem egész pályás találattal állította be az 5–0-s végeredményt.

A nemzeti csapat legközelebb jövő szerdán a szlovénok ellen lép pályára Ljubljanában.

A csoport másik csütörtöki mérkőzésén Szlovénia 2–1-re legyőzte a norvégokat.

A selejtezők áprilisig tartanak. A négyesből az első helyezett biztosítja a helyét a Lettországban és Litvániában sorra kerülő 2026-os kontinenstornán, míg a második helyezett pótselejtezőn harcolhatja ki az Eb-részvételt.

FUTSAL

Eb-selejtező, 1. forduló

Magyarország–Montenegró 5–0 (2–0)

Gólszerző: Pál P. (1., 35., 38., 39.), Hadházi (2.)

A csoport állása: 1. MAGYARORSZÁG 3 pont (5–0), 2. Szlovénia 3 (2–1), 3. Norvégia 0 (1–2), 4. Montenegró 0 (0–5)