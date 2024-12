FIFA év játékosa: Ön kinek adná a díjat? Szavazzon!

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) novemberben közölte az Év játékosa-díjra jelöltek névsorát a hölgyeknél és a férfiaknál is. Az elismerést a FIFA The Best gálán, 2025 januárjában adják át, de a szavazás már december 10-én lezárul. A férfi és női kategóriákban – az év játékosa mellett az év edzőjét és az év kapusát is megválasztják – a szövetségi kapitányok, csapatkapitányok és országonként egy-egy újságíró is szavazhat a legjobbakra. Magyarországról a férfiak kategóriájában Marco Rossi és Szoboszlai Dominik mellett a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke, Szöllősi György szavaz, de kíváncsiak vagyunk olvasóink véleményére is.

Betöltés…

A nőknél Szarvas Alexandra szövetségi kapitány mellett Csiszár Henrietta csapatkapitány és Berkesi Judit újságíró, az M4 Sport riportere és műsorvezetője szavaz.