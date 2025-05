A FIFA 2000 eurós tartozás miatt majdnem kizárta a Lyont több átigazolási időszakból

Az Olympique Lyon 2023 januárjában szerződtette Amin Sarrt 11 millió euróért (a 24 éves svéd támadó az előző két idényt kölcsönben töltötte, előbb a német Wolfsburgnál, majd az olasz Hellas Veronánál), ám a francia klub nem rendezett egy 2238.36 eurós kamattartozást a holland Heerenveen felé.

Hétfőn a Lyon felkerült a FIFA azon listájára, melyen olyan egyesületek szerepelnek, amiket a nemzetközi szövetség kizárt valamely átigazolási időszakból, ennek értelmében pedig az OL 2027 januárjáig nem regisztrálhatott volna új játékost.

A francia L'Équipe kedden arról számolt be, hogy a piros-kék egylet jelezte, hétfőn már rendezte a tartozását. Ennek tényét a FIFA kedden meg is erősítette a lap megkeresésére, így 16 óra előtt nem sokkal a Ligue 1-csapat lekerült a szövetség listájáról, azaz továbbra is szerződtethet és regisztrálhat új labdarúgókat.