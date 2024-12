Aranycipő: Lewandowski nem lassít, továbbra is vezet a rangsorban

A rangsor élén továbbra is az FC Barcelona és a lengyel válogatott gólvágója, Robert Lewandowski áll – őt követi a második helyen holtversenyben a Bayern München támadója, Harry Kane és az észt Nomme Kalju centere, Alex Tamm, jóllehet a balti állam tavaszi-őszi rendszerű bajnoksága már véget ért. A Sportinggal remek idényt futó Viktor Gyökeres – akit a minap az év legjobb svéd játékosának is megválasztottak – egy hete még csak a hetedik helyen állt, most viszont már feljött a negyedik helyre. Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Mohamed Szalah – hármas holtversenyben – az ötödik pozícióból várja a folytatást.

ESM, ARANYCIPŐ 2024–2025

A DECEMBER 17-I ÁLLÁS

1. Robert Lewandowski (FC Barcelona) 16 x 2 = 32

2. Harry Kane (FC Bayern München) 14 x 2 = 28

Alex Tamm (Nomme Kalju) 28 x 1 = 28

4. Viktor Gyökeres (Sporting Clube de Portugal) 18 x 1,5 = 27

5. Erling Haaland (Manchester City) 13 x 2 = 26

Omar Marmus (Eintracht Frankfurt) 13 x 2 = 26

Mohamed Szalah (Liverpool FC) 13 x 2 = 26

8. Reginaldo Ramires (FK Auda/Riga FC) 25 x 1 = 25

Mateo Retegui (Atalanta) 12 x 2 = 24

10. Björn Maars Johnsen (Torpedo Kutaiszi) 23 x 1 = 23

Páll Klettskaro (KÍ Klaksvík) 23 x 1 = 23