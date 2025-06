Salétros a sztárok hiányában látja a lehetőséget

Mint arról kedd délután beszámoltunk, sérülése miatt mégsem utazik Budapestre Viktor Gyökeres a portugál Sportinggal 39 góllal Ezüstcipőt szerző támadó. A szerdán 27. életévét betöltő csatárt a svéd Aftonbladet újságírói sikerrel elcsípték a támadót amikor kedden éppen a csapat szállását elhagyva a taxiba szállt.

„Igazából jól vagyok, csak hülyeség lenne bármit kockáztatni” – adott rövid helyzetjelentést állapotáról a távozó Gyökeres, aki egyébként hétfőn és kedden is csupán rehabilitációs munkát végzett az edzőteremben.

Rajta kívül egyébként Alexander Isak is lemondta a szereplést, Dejan Kulusevki és Lucas Bergvall pedig sérülésük miatt eleve be sem kerültek Jon Dahl Tomasson szövetségi kapitány keretébe. Ráadásul egyelőre még a csapatkapitány, Victor Lindelöf, a Manchester United védője sincs a csapattal, mivel a napokban megszületik harmadik gyermeke.

Van, aki viszont pont a nagy sztárok hiányában látja a lehetőséget a háromkoronásoknál, mégpedig a 2017 őszén fél évig az Újpestben futballozó Anton Salétros.

„Nyilván nem lehet azt mondani, hogy ne lenne hatással a hiányuk a csapatra. Ugyanakkor most itt a lehetőség a többieknek, hogy megragadják a kínálkozó esélyt. Néha ezt kell tenned a futballban: amikor néhányan hiányoznak, akkor másoknak kell előlépni. Ugyanakkor most a hiányzók között ott van a három legnagyobb sztárunk, akik sok válogatott mérkőzés tapasztalatával bírnak, és tényleg minőségi labdarúgók. De mi, akik most itt vagyunk, hiányuk ellenére is mindent megteszünk, hogy az előttünk álló két meccset megnyerjük” – fogalmazott az édesapja révén magyar származású Salétros.

A SVÉD VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Robin Olsen (Aston Villa)

Védők: Samuel Dahl (Benfica), Hjalmar Ekdal (Groningen), Gabriel Gudmundsson (Lille), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Bologna), Victor Lindelöf (Manchester United), Axel Norén (Mjällby)

Középpályások: Ken Sema (Pafosz), Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Yasin Ayari (Brighton & Hove), Alexander Bernhardsson (Holsten Kiel), Hugo Bolin (Malmö), Anthony Elanga (Nottingham Forest)

Támadók: Jesper Karlström (Udinese), Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt), Jordan Larsson (FC Köbenhavn), Gustaf Nilsson (FC Bruges), Benjamin Nygren (Nordsjaelland), Anton Saletros (AIK), Besfort Zeneli (Elfsborg)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

JÚNIUS 6., PÉNTEK

19.30: Magyarország–Svédország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!