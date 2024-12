„A Real Madridnál könnyebb címeket nyerni, mint máshol” – Ancelotti az Interkontinentális Kupa-győzelem után

A vezető spanyol sportlap, a Marca ez elmúlt hetekben nem nagyon tudta dicsérni a Real Madrid teljesítményét, a Pachuca elleni diadal után azonban nem fukarkodott a dicsérő szavakkal – és nemcsak az újabb trófea, hanem a madridiak egész naptári éve miatt volt erre jó oka. A „királyiak” a Bajnokok Ligája és a bajnoki cím mellett megnyerték a spanyol Szuperkupát és az Interkontinentális Kupát is, így négy trófeával zárták az esztendőt. Carlo Ancelotti pedig immáron 15 trófeánál jár a madridiaknál, ezzel – megelőzve a másik klublegenda Miguel Múnozt – a klub történelmének legeredményesebb vezetőedzője lett.

Egyetlen ok miatt elégedetlenkedett némileg a Marca: a Luszail Stadion – itt rendezték egyébként a 2022-es világbajnoki döntőt is Argentína és Franciaország között – hangulatával finoman szólva sem voltak kibékülve a spanyolok. A meccs utáni tudósításban többször is felemlegették, hogy mennyire visszafogott légkör vette körbe a találkozók, klasszikus szurkolásnak nyomát sem lehetett felfedezni, 67 ezer szurkoló végig síri csendben nézte a találkozót. Mint írták, leszámítva a három gól utáni pillanatokat, a közönség egyáltalán nem jött lázba, a legnagyobb ricsaj akkor tört ki a stadionban, amikor Luka Modricot a 70. percben pályára küldte Ancelotti.