A FIFA az Egyesült Államokat tekinti a 2029-es klub-vb házigazdájának

Mint ismert, jövő nyáron az Egyesült Államok ad otthont a kibővített és megújult klubvilágbajnokságnak, majd 2026-ban Kanadával és Mexikóval közösen rendezi meg a világbajnokságot.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség múlt héten jelentette be, hogy globálisan egymilliárd dolláros ingyenes közvetítési megállapodást köt a DAZN műsorszolgáltatóval a 2025-ös klubvilágbajnokságra, a sorsolást pedig Miamiban ejtették meg.

Bár a 2029-es klub-vb rendezéséről szóló döntést a FIFA tanácsának kell meghoznia, ami még nem történt meg, a nemzetközi szervezet azt szeretné, hogy a 2029-es eseménynek is az Egyesült Államok adjon otthont, mert ez növelné az országban rendezett nemzetközi labdarúgóesemények számát és a FIFA-nak is lehetősége nyílna arra, hogy újabb amerikai szponzorokat vonjon be. A The Athletic szerint ez a kluboknak is segítene, ugyanis a nyári felkészülési időszakban számos európai csapat utazik az Egyesült Álllamokba, hogy erősítse bázisát az országban.

Ha 2029-ben valóban az Egyesült Államok lesz a klubvilágbajnokság házigazdája, akkor rövid idő alatt hat nagy nemzetközi eseménynek is otthont adna, hiszen 2024 nyarán itt tartották a Copa Américát, a jövő évi klub-vb után 2026-ban világbajnokságot, 2028-ban olimpiát (Los Angeles), 2031-ben pedig női világbajnokságot rendeznek az Egyesült Államokban.