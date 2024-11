Eljött Vinícius Júnior ideje? A FIFA megnevezte az Év Játékosa-díj jelöltjeit

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) pénteken nyilvánosságra hozta az Év Játékosa-díjra jelöltek névsorát. Az elismerést a FIFA The Best gálán, 2025 januárjában adják majd át, a jelöltek között pedig természetesen ott van a Real Madriddal remek előző idényt produkáló Vinícius Júnior is, akárcsak az aranylabdás, jelenleg sérüléssel bajlódó Rodri. De a listán megtalálható Lionel Messi neve is.

A gálán az év legjobb játékosai mellett még több kategóriában is győztest hirdetnek: a legjobb edzőket (férfi és női csapat), valamint a legjobb férfi és női kapusokat is díjazzák, továbbá mindkét nem esetében kiosztják a legszebb gólnak járó elismerést, a Puskás- illetve a Marta-díjat. De megnevezik az év legjobb csapatát, s egy szurkolói díjat is kiosztanak. A PUSKÁS-DÍJRA PÁLYÁZÓK NÉVSORÁRÓL ITT OLVASHAT BŐVEBBEN!