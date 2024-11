A TSC háromgólos előnyről játszott döntetlent a Zseleznicsar Pancsevo ellen

SZERB SZUPELIGA

15. FORDULÓ

Zseleznicsar Pancsevo–Topolyai SC 3–3 (0–3)

Pancsova, Mladoszt Stadion. V: P. Ilics

Zseleznicsar: Popovics – Djuricsics, Sztojanovics (Milunovics, 57.), Milikics, Yusif – Ezeh, Mitrovics (Sanogo, 57.; Konatar, 69.), Knezsevics (Grgics, 57.), Cvetkovics (Ben Mohamed, 88.) – Csurics, Romanics. Vezetőedző: Milija Zsizsics

Topolya: Jorgics – Radojevics (Jovanovics, 69.), Sztevanovics, Djordjevics, Krsztics (Petrovics, 69.) – Radin – Pantovics, Sztanics, Djakovac (Pejics, 63.), Banjac (Sós, 88.) – Mboungou. Vezetőedző: Jovan Damjanovics

Gólszerző: Knezsevics (53.), Grgics (59.), Romanics (66.), ill. Pantovics (11.), Sztanics (25.), Mboungou (45.)

A Topolyai Sport Club csütörtökön a Konferencialigában 4–1-re nyert a Lugano ellen, ami az első győzelme volt a nemzetközi kupaküzdelmek csoportkörében, így a TSC hatalmas önbizalommal várta a pancsovai Zseleznicsar elleni mérkőzést a szerb Szuperliga 15. fordulójában. Ennek megfelelően jól is kezdtek a vendégek, Milos Pantovics már a 11. percben gólra váltotta Ifet Djakovac pontos középre gurítását. Negyedórával később Djakovac ezúttal Pantovicsot ugratta ki a jobb oldalon, ő a középen érkező Petar Sztanics fejére rajzolta a labdát, így már kétgólos volt a vendégek előnye. A félidő utolsó percében Pantovics elcsente a labdát a hazaiak kapusától, Mboungou pedig tizenhét méterről az üres kapuba emelt, így a vendégek háromgólos előnnyel mehettek a szünetre, és semmi jel sem utalt arra, hogy a hazaiak izgalmassá tehetik a találkozót.

Azonban amire senki nem gondolt, és a játék képe alapján nem is lehetett elvárni, az a második félidőben bekövetkezett: az 53. percben Knezsevics egy veszélytelennek ígérkező beadás után szépített, majd egy védelmi hiba után Grgics megszerezte a hazaiak második gólját az 59. percben. Hat perccel később Cvetkovics már egyenlíthetett volna, de a lécet találta el öt méterről, a 66. percben viszont Romanics már kihasználta a lehetőséget, és megszerezte a Zseleznicsar harmadik gólját. Jovan Damjanovics, a TSC edzője néhány cserével elérte, hogy a vendégek rendezték a soraikat, és a hajrában Mboungou szólója után közel álltak a negyedik gól megszerzéséhez, ám Sztanics tizenegy méterről a jobb kapufa tövét találta telibe. Két perccel a rendes játékidő letelte előtt Sós Bencét is pályára küldte a vendégek edzője, de az eredmény nem változott, így a TSC hiába vezetett a félidőben három góllal, a végén be kellett érnie egy ponttal. 3–3