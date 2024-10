„Nem számítottam arra, hogy ilyen jól fog játszani” – Nagelsmann a góllal debütáló Lewelingről

„Nem számítottam arra, hogy ilyen jól fog játszani – vallotta be a lefújás után Julian Nagelsmann szövetségi kapitány. – Sok nehéz labdát tartott meg háttal a kapunak, fizikailag nagyon-nagyon sokat tett hozzá a játékhoz, és több kritikusnak tűnő szituációt is jól megoldott. Valóban nagyszerűen mutatkozott be a válogatottban.”

A német Bild megjegyzi, a 23 éves Jamie Leweling csak azért kerülhetett be a kezdőbe, mert Deniz Undav megsérült.

„Reggel fontolóra vettük, hogy elmondjuk-e neki, hogy bekerült vagy inkább meglepetésnek szánjuk a meccs előtti megbeszélésen. Az utóbbi mellett döntöttünk – árulta el Nagelsmann. – Ha őszinték akarunk lenni, ha mindenki egészséges lett volna, nem került volna be.”

Hozzátette, szombaton Lewelingnek jelezte, hogy a tréningeken nem látja olyan energikusnak, mint a Stuttgartnál, ugyanakkor a meccsen bizonyította, hogy tévedett.

A hollandok ellen Leweling kereken 100 másodperc elteltével betalált, de a gólját les miatt nem adták meg. A második félidőben azonban már érvényes találatot jegyzett.

A Bild megjegyzi, hogy a támadó minden bizonnyal novemberben is behívót kap, amikor a németek a bosnyákok és a magyarok ellen játszanak.

NEMZETEK LIGÁJA

4. FORDULÓ

A-LIGA

Németország–Hollandia 1–0 (0–0)

München, Allianz Aréna, 68 367 néző. Vezette: Vincic (szlovén)

NÉMETORSZÁG: Baumann – Kimmich, Rüdiger, N. Schlotterbeck, Mittelstädt – Stiller (Anton, 82.), Pavlovic (Schade, 78.) – Leweling (Gosens, 87.), Wirtz (Andrich, a szünetben), Gnabry – Kleindienst (Burkardt, 82.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

HOLLANDIA: Verbruggen – Hato, Van de Ven, De Vrij, Dumfries – Q. Timber (Wieffer, a szünetben), Reijnders (Malen, a szünetben), Gravenberch (Geertruida, 80.) – Gakpo (Frimpong, 65.), Brobbey (Zirkzee, 75.), Simons. Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

Gólszerző: Leweling (64.)

A csoport másik mérkőzésén

Bosznia-Hercegovina–Magyarország 0–2 (0–1)