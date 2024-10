Hátrányból nyert a Zágráb otthonában az Eszék

Ugyan a zágrábiak kezdtek jobban és a 18. percben már vezettek is, ám már a félidőre fordítani tudott az Osijek. Először a 22. percben egyenlített az Eszék, majd a következő találatra kicsit várni kellett, de a 44.-ben már érkezett is a vezetést jelentő gól.

A folytatásban azonban nem dőlhetett hátra a vendég csapat, az 50. percben ismét egyenlőre hozta a meccset a Dinamo. Erra azonban hamar érkezett is válasz a túloldalról, majd a 89. percben Arnel Jakupovic büntetőjével be is biztosította a győzelmét az Osijek.

HORVÁT 1. HNL

11. FORDULÓ

Dinamo Zagreb–NK Osijek 2–4 (Pjaca 18., 50. ill., Jakupovic 22., 89. – büntetőből, Jurisic 40., Hermani 55.)