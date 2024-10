Amíg mások sztrájkkal fenyegetnek, Kimmichnek tetszik, hogy sok meccs van

Nem osztja az Aranylabdára is jelölt spanyol középpályás véleményét a német válogatott Joshua Kimmich, aki a nemzeti csapat szerdai sajtóeseményén mondta el a meglátását.

„Nem leszek népszerű a véleményemmel, talán részben azért, mert mindig szeretek játszani, szeretem, ha sok meccs van. Most már a Nemzetek Ligája-mérkőzéseket is várom. A futballban mindig lesznek sérülések. A csapatok keretei is bővülnek, többet lehet cserélni. Inkább választok egy »angolos hetet«, mint egy normált. Élvezem, hogy a pályán lehetek. Nem tudom, hogy kevesebb sérülés lesz-e, ha kevesebb meccset játszunk. Számos komoly sérülés baleset eredménye. Az izomsérülések minden bizonnyal összekapcsolhatók a magas szintű stresszel” – fejtette ki Joshua Kimmich.

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

A-LIGA

3. CSOPORT

Október 11., péntek

20.45: Magyarország–Hollandia, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország, Zenica (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!