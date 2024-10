A román bírót szidalmazta a magyar teqballos, súlyos eltiltásra számíthat

A HVG beszámolója szerint az elődöntő végig érezhetően feszült hangulatban zajlott, a második szettben például a női futsalválogatottban is szereplő Kota Gabriella összeszedett egy sárga, majd egy piros lapot, utóbbiért pedig pontlevonással is sújtották a csapatát. A lengyel páros ezt követően meccslabdához jutott, és ezt ki is használták, a magyarok azonban elkezdtek reklamálni, mondván, a mindent eldöntő pont „csuszával” (edgeball-lal) született. A szabályok értelmében ebben az esetben nincs pont és újra kell játszani a labdamenetet, a román játékvezető azonban nem így látta, és helybenhagyta korábbi ítéletét. Ezzel a lengyelek győztek és bejutottak a döntőbe.

Ami viszont a meccs után történt, az példa nélkülinek tekinthető a sportág történetében: Kota jól hallhatóan elkezdte becsmérelni a román játékvezetőt, majd miután felment a lelátóra, onnan is folytatta a szidalmazást. Nem sokkal később pedig azzal fejelte meg tettét, hogy hivatalos Instagram-oldalán megosztott egy történetet – amelyet egyébként azóta már eltávolított –, amelyben többek között ez volt olvasható: „utálunk, sz.r Románia”.

A bejegyzésre felfigyeltek a szövetség illetékesei is, és azt a döntést hozták, hogy Kotát a pályán és azon kívül tanúsított magatartásáért kizárják a szombati női páros versenyből, továbbá a vegyesben szerzett pénzdíját (600 dollár) és világranglista-pontjait sem tarthatja meg. A Sportal információja szerint emellett precedens értékű eltiltásra is számíthat, erről majd a szervezet etikai bizottsága várhatóan a jövő hét elején hoz hivatalos döntést.