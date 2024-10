Lengyel kézibotrány: Dujsebajev rasszista megjegyzésekre panaszkodik, a Wisla egészen mást állít

A botrányos találkozón 21 alkalommal ítéltek kiállítást a játékvezetők, és kétszer mutatták fel a kék lapot a piros lap mellé, ami azt jelenti, hogy fegyelmi tárgyalást kell tartani a súlyos szabálytalanságról. Az egyik esetben Jorge Maqueda megharapta Mirsad Terzicet. A lefújás után a játékosok összeverekedtek, a két vezetőedző között pedig éles szóváltás alakult ki. A Plockot irányító Xavier Sabaté, a Veszprém és a magyar válogatott korábbi edzője elmondta, a Kielce szakvezetője leköpte, ráadásul ez nem először fordult már elő. Az ugyancsak korábbi magyar kapitány, Talant Dujsebajev – aki nem jelent meg a sajtótájékoztatón – azzal vádolta meg kollégáját, hogy rasszista jelzőkkel illette.

Másnap a Kielce hivatalos honlapján ezt írta: „A lefújás után hatalmas vita alakult ki a pályán, Talant Dujsebajev és Xavier Sabaté edzők verbális összetűzésbe keveredtek. A meccset követően a Wisla vezetőedzője kijelentette, hogy kollégája leköpte őt, Dujsebajev viszont arról számolt be, hogy Sabaté rasszista kifejezéseket tett irányába, és azt mondta neki: »ki*aszott kínai!«”

A Kielce közleményében kitért arra is, hogy a Wisla-szurkolók a meccs közben sokszor vulgáris szavakkal és rasszista kifejezésekkel inzultálták a csapat játékosait. A közlemény szerint a rasszista megnyilvánulásokról a francia Dylan Nahi számolt be a meccset követően, a csapat másik játékosa, Tomasz Gebala pedig az irányába tett vulgáris kifejezésekre panaszkodott. A klub hozzátette: az ilyen viselkedés elfogadhatatlan a profi sportban, mivel szavaik szerint a sportnak egyesítenie kell, nem pedig felerősítenie a különbségeket. Mint írták, részletes magyarázatot várnak a liga illetékes szerveitől a történtekre.

A lengyel bajnok Wisla Plock is közleményt adott ki a botrányos találkozót követően, amelyben egészen más verziót vázoltak fel. „Miután csapatunk sorozatban ötödik győzelmét is megszerezte a Kielce ellen, Xavi Sabaté váratlanul meghallotta, hogy Talant Dujsebajev spanyol nyelven beszélgetést kezdeményez vele, és azt mondja: »A k*rva anyádat! Megöllek!« Ezek a kijelentések teljességgel meglepték Sabaté edzőt, aki ezt követően meglepetten kérdezett vissza: »Mit mondasz?« Ekkor Talant Dujsebajev a nyakánál fogva megragadta Xavi Sabatét, és az arcába köpött. Az egész szituáció látható volt a televízióban és volt egy szemtanúja is az esetnek” – írták a közleményben, hozzátéve: Xavi Sabaté a méltatlan és a súlyosan sértő kijelentések hallatán azonnal úgy döntött, hogy jogi lépéseket tesz azzal szemben, aki e szavakat kimondta. „Veled vagyunk, Xavi! Az egész csapat és a szurkolók!” – zárul a Wisla közleménye.