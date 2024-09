Luis Suárez könnyek között jelentette be visszavonulását az uruguayi válogatottól

A 37 éves támadó – aki jelenleg az Inter Miami játékosa, de korábban egyebek mellett megfordult az Ajaxban, a Liverpoolban, az FC Barcelonában és az Atlético Madridban is – 161 mérkőzésen 69 gólt szerzett az uruguayi válogatottban, s ezzel a lejátszott meccseket tekintve a második helyen áll Diego Godín mögött, a lőtt gólokat figyelembe véve pedig – mint már fentebb említettük – listavezető.

Suárez magyar idő szerint kedden hajnalban, sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a szombati vb-selejtezőn szerepel utoljára az uruguayi nemzeti csapatban: „Kimondani is nehéz, de ez lesz az utolsó mérkőzésem hazám válogatottjában. Gondolkodtam, elemeztem a helyzetet, és most van itt ennek az ideje” – indokolta döntését könnyek között a veterán gólvágó a Marca beszámolója szerint.

„Megvannak az okaim, de nehéz, nagyon nehéz... Ám eljött az ideje. Ugyanolyan lelkesedéssel fogok játszani, mint az első találkozómon is 2007-ben. Ugyanazzal a vággyal és odaadással, mint tettem azt akkor, 19 évesen. Már 37 éves vagyok, és nehéz elképzelni, hogy még ott lehessek a következő világbajnokságon. Én döntöttem úgy, hogy visszavonulok, s nem a sérülések miatt lett így, vagy azért, mert nem hívtak volna többet” – tette hozzá Suárez.

Az uruguayi csatárlegenda négy világbajnokságon és hat Copa Américán képviselte hazáját – utóbbit egyszer, 2011-ben meg is nyerte a Celestével.