Brazília egy góllal nyert, Uruguay ikszelt a vb-selejtezőn

A brazilok az első perctől fogva egy kifejezetten kiélezett meccset játszottak az ecuadori gárdával, mindkét csapatnak akadtak lehetőségei és még az első félidőben ezt gólra is sikerült váltani. A 30. percben ugyanis Rodrygo egy remek labdaátvételt követően hihetetlen erővel lőtte meg a labdát, ami már meg sem állt az ellenfél kapujának hálójáig. A folytatásban ugyan továbbra is sokat támadtak a csapatok, de több helyzetet már nem sikerült egyik félnek sem kihasználnia, így Rodrygo találata meccsdöntőnek bizonyult.

Az uruguayiak meccsén meglepő módon egyetlen gólt sem láthattunk. A tabellán az argentinok mögött második gárda hárommeccses győzelmi sorozata megszakadt, hiszen hiába próbálkoztak az utolsó percig, egyszerűen képtelenek voltak bevenni a paraguayi kaput.

Az este legtöbb gólját a Peru–Kolumbia meccs hozta, pedig itt is csak egy-egy gólt lőttek a felek. Sokáig úgy tűnt, ez is végződhet 0–0-val, ám a 68. percben a perui gárda Alexander Callens találatával megtörte a jeget, majd nem sokra rá Luis Díaz góljával érkezett is a válasz a vendégektől.